Kaotikus gázszámlák az MVM-nél: rossz hírt közölt Lantos Csaba

Ismerik a gázszámlák körüli problémákat, ám 2025 előtt nem valószínű, hogy meg tudják oldani azokat, mert a teljes informatikai rendszer átalakításával jár – mondta Lantos Csaba energiaügyi miniszter az RTL Híradónak.

A számlákkal több probléma is van. Az egyik legsúlyosabb, hogy az idei ősz meleg volt, azaz az MVM szempontjából nyárnak számított. Ezért például szeptemberben a megszokott 37 köbméteres rezsicsökkentett gázmennyiség helyett csak 17-18 köbmétert számoltak el kb. 102 forinttal. Így azok, akik amúgy nemcsak fűtenek, hanem főznek vagy meleg vizet is előállítanak gázzal, a megszokotthoz képest 10-15 ezer forinttal magasabb számlát kaphattak. Hasonló volt az egész október és november eleje is. Ekkor, miközben többen már befűtöttek, szinten jóval kevesebb kedvezményes gáz járt a korábbihoz képest.

Kapcsolódó cikk Rezsicsökkentés: hazudhatott a fogyasztóknak az MVM, a GVH-t nem érdekli, ezért perel az MSZP A tavalyi rekord piaci árakhoz viszonyítva állapítják meg a hivatalosan rögzített végfogyasztói árral elérhető megtakarítás összegét.

Mindez azoknál okoz értetlenséget, akik amúgy beleférnek az éves rezsicsökkentett keretbe (jellemzően 1800 köbméter), de

most mégis versenypiaci árat is fizettek.

A rendszer egyébként később korrigálja ezt, azaz "visszaszámláznak", de a fogyasztók akár hónapokon keresztül is megelőlegeznek az MVM-nek egy jelentősebb összeget.