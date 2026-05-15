Makró Kapitány István Üzemanyagok

Kapitány a fedélzeten – felszabadították a stratégiai kőolajkészlet egy részét

A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági kőolajtermék-készletből. Így marad „jóárasított” a hazai üzemanyag. 

A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzint és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István erről szóló rendelete a Magyar Közlönyben jelent meg.

Indoklása szerint üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzet miatt, a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyag-ellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás.

A felszabadított készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető.

A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhatnak és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás-hálózatában, viszonteladó partnerei, magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki. 

Kapitány István első rendelete
Csak Magyarország határain belüli töltőállomásokon, kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából használható fel a felszabadított mennyiség. A felajánlott készletekből legkésőbb 2026. június 30-áig lehet vásárolni. A felszabadított készlet jövedéki adó, általános forgalmi adó és a tagi hozzájárulás nélküli értékesítési ára a 95-ös oktánszámú motorbenzinnél nettó 270,25 forint, a motorikus gázolajnál nettó 300,48 forint literenként. Tag viszonteladó partner részére történő értékesítés esetén az ár legfeljebb 286 forint, illetve 315 forint lehet. A rendelet szerint a felszabadított készlet visszapótlását a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek haladéktalanul meg kell kezdenie, és legkésőbb 2027. június 30-ig be is kell fejeznie. A szövetség a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell, hogy fordítsa.

A reggeli órákban tovább emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Az Európában használt Brent típusú kőolaj 106 dollár 90 centen, míg az amerikai könnyűolaj 102 dollár 38 centen mozgott. 

Az új kormány ugyan igyekszik időt nyerni, hogy minél később kelljen „elengedni" az üzemanyagárakat, egyre inkább látszik, hogy ezt hamarosan meg kell tennie. A héten úgy tűnt, hogy elfogyott az olcsóbb gázolaj, ám most újabb készletet szabadítanak fel. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő számításai szerint júliusban lépéskényszerbe kerülhet a kormány.

Reggel még 360 alatt járt az euró-forint árfolyam, de 361 felett zárta a kereskedési hetet. A dollár is 310 felett áll péntek este.

A legnagyobb összeget egy több mint 100 lakásos társasház kapta, ők 11,5 millió forint jóváírásban részesültek. A legtöbben a gázfogyasztásra érvényesítették a kedvezményt.

Szalay-Berzeviczy Attila: Se nem bal-, se nem jobboldali a kormány gazdaságpolitikája, azt a józan ész diktálja

A közgazdász, a Budapesti Értéktőzsde egykori elnöke a május 14-ei élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 97. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Mint korábban megírtuk, május 11-én még arról ment ki értesítés, hogy hamarosan korlátozásokra lehet számítani, pár napon belül elfogyhat a stratégiai készletből származó üzemanyag. Ehhez képest a Telex cikke szerint az ópusztaszeri kormányülés után, de Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter újabb készletintézkedése előtt arról értesítette a Mol a partnereit, hogy „újra elérhetővé vált stratégiai tartalékból származó, ”(MSZKSZ)„ jelöléssel megkülönböztetett normál dízel és normál benzin termékek vételezési lehetősége.”

Búcsúzóul Orbán Viktor még vetített egy nagyot?

Ezúttal a reptérről. A leköszönt miniszterelnök a szerdai kétperces, 15 pontból álló videós gyorsleltárjában az elmúlt tizenhat év egyik sikertörténetének nevezte a kétségtelenül hányatott sorsú Ferihegy két évvel ezelőtti kvázi visszaállamosítását. A tények ezúttal is mást mutatnak.

Fontos határidőket szabott meg a kormány a nehéz költségvetési helyzet miatt

A pénzügyminiszter speciális jogköröket kapott.

A Budapesti Értéktőzsde volt elnökével való beszélgetést fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán közvetítjük.

A GKI Gazdaságkutató által – az EU támogatásával – végzett felmérés szerint májusban jelentős ugrással 5,5 éves csúcsra javultak a lakossági várakozások. A GKI Fogyasztói Bizalmi Index értéke 16,1 ponttal nőtt. Ilyen mértékű pozitív irányú havi elmozdulásra a mérés több mint 30 éves történetében még nem volt példa.

A közösségi médiában olvasható hirdetések fele vagy hazugság, vagy olyan etikai vétséget követnek el a hirdetők, ami ugyan személyiségi jogot sért, de ennek semmi jogi-pénzügyi következménye nincs. Létezik még a XXI. században reklámetika? Elvben és az oktatás szintjén igen – de a gyakorlatban, úgy tűnik, hogy nem. A Magyar Reklámszövetség szakembereit kérdeztük. 

