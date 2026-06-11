Kapitány István bejelentette: így lehet okosmérőkre és elosztókra pályázni

500 milliárd forintos keretben nyílnak meg az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre júniusban – írja Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán.

A hónapban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások.

A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását segítik.

Kapitány emlékeztetett, hogy összesen 16,4 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamosenergia-rendszer fejlesztésére, azonban az idő szűkös: a Helyreállítási Alap (RRF) forrásainak felhasználási határideje augusztus végén lejár.