Kapitány István részleteket árult el az Európai Uniótól felszabadított forrásokról

A mostaninál jelentősen több megújuló energiát lehet majd betáplálni a magyar villamosenergia-rendszerbe azoknak a fejlesztéseknek köszönhetően, amelyeket a kormány az Európai Uniótól felszabadított forrásokból valósít majd meg – derül ki Kapitány István vasárnapi Facebook-bejegyzéséből. Eszerint a fejlesztésnek köszönhetően több nap- és szélerőmű, több tiszta energia, több beruházás és új munkahelyek létrejötte várható Magyarországon.

Magyar Péter május 29-én pénteken jelentette be, hogy megegyeztek Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökkel 16,4 milliárd eurónyi, Magyarországnak szánt, korábban befagyasztott uniós forrás felszabadításáról. A bejelentése szerint az összeg egy számottevő része az elektromos hálózat fejlesztésére megy majd.