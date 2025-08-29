Kapott a kormány 100 milliárdot az uniótól – de senki nem lát belőle egy vasat sem

A Qubit írta meg, hogy ugyan a magyar kormány már három éve kapott az Európai Unió Igazságos Átmenet Alapjából 250 millió eurónyi, azaz nagyjából 100 milliárd forintnyi forrást, ebből egyelőre nem fizettek ki semmit.

A forrásokat három megyében lehetett volna felhasználni, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében – utóbbi kettőt érinti a Mátrai Erőmű tervezett bezárása, amelynek negatív hatásait enyhítenék az alap által biztosított források.

Csakhogy az erőmű bezárását elhalasztották, pályázatokat nem írtak ki, és még jelenleg is teljes a bizonytalanság az ügyben.

A pénz egy része közben már biztosan elveszett, mostanra a 100 helyett már csak 80 milliárd forinttal számolnak a szakértők – de ez évről évre tovább csökkenhet, ha nem kezdődik el a források felhasználása, márpedig továbbra sincs döntés a pályázatok kiírásáról.