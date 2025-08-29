Kapott a kormány 100 milliárdot az uniótól – de senki nem lát belőle egy vasat sem

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

A Qubit írta meg, hogy ugyan a magyar kormány már három éve kapott az Európai Unió Igazságos Átmenet Alapjából 250 millió eurónyi, azaz nagyjából 100 milliárd forintnyi forrást, ebből egyelőre nem fizettek ki semmit.

A forrásokat három megyében lehetett volna felhasználni,  Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében – utóbbi kettőt érinti a Mátrai Erőmű tervezett bezárása, amelynek negatív hatásait enyhítenék az alap által biztosított források. 

Csakhogy az erőmű bezárását elhalasztották, pályázatokat nem írtak ki, és még jelenleg is teljes a bizonytalanság az ügyben.

A pénz egy része közben már biztosan elveszett, mostanra a 100 helyett már csak 80 milliárd forinttal számolnak a szakértők – de ez évről évre tovább csökkenhet, ha nem kezdődik el a források felhasználása, márpedig továbbra sincs döntés a pályázatok kiírásáról.

 

