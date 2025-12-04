Kár volt még temetni Mészáros Lőrinc cégeit – a Paksi Atomerőműnél esett le egy 47 milliárdos munka

Miután Lázár János egyes kijelentései, illetve más információk alapján egyesek már Mészáros Lőrinc csillagának leáldozásáról beszéltek, a milliárdos vállalkozó most csattanós választ adott a pletykákra. Igaz, csak második nekifutásra, de nyert a a Mészáros és Mészáros Zrt a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK) közbeszerzési eljárásán.

A szerződés megkötése után a kiégett kazetták átmeneti tárolójának (KKÁT) bővítésén dolgozhat majd a Mészáros és Mészáros Zrt. a Pintér Művek Kft.-vel kiegészülve – vette észre az Átlátszó.

A Mészáros és Mészáros Zrt. a KKÁT III. ütem 4. fázisának megépítéséről kiírt közbeszerzési eljárást első körben nem nyerte el, mivel az Átlátszó szerint a projekthez egy bizonyos szakembert foglalkoztatniuk kellett volna, ez a határidő végéig nem történt meg. A cég így nem felelt meg a részvételi jelentkezés feltételeinek, majd kizárták az eljárásból. Más viszont nem jelentkezett, így a tender eredménytelenül zárult.

A közbeszerzést újra kiírták, és a cégek egyedüli indulóként nyertek 46,7 milliárdos ajánlatukkal.