Makró Atomenergia Paks Mészáros és Mészáros Mészáros Lőrinc

Kár volt még temetni Mészáros Lőrinc cégeit – a Paksi Atomerőműnél esett le egy 47 milliárdos munka

mfor.hu

Igaz, kétszer is ajánlatot kellett tenniük.

Miután Lázár János egyes kijelentései, illetve más információk alapján egyesek már Mészáros Lőrinc csillagának leáldozásáról beszéltek, a milliárdos vállalkozó most csattanós választ adott a pletykákra. Igaz, csak második nekifutásra, de nyert a  a Mészáros és Mészáros Zrt a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK) közbeszerzési eljárásán. 

A szerződés megkötése után a kiégett kazetták átmeneti tárolójának (KKÁT) bővítésén dolgozhat majd a Mészáros és Mészáros Zrt. a Pintér Művek Kft.-vel kiegészülve – vette észre az Átlátszó.

A Mészáros és Mészáros Zrt. a KKÁT III. ütem 4. fázisának megépítéséről kiírt közbeszerzési eljárást első körben nem nyerte el, mivel az Átlátszó szerint a projekthez egy bizonyos szakembert foglalkoztatniuk kellett volna, ez a határidő végéig nem történt meg. A cég így nem felelt meg a részvételi jelentkezés feltételeinek, majd kizárták az eljárásból. Más viszont nem jelentkezett, így a tender eredménytelenül zárult.

A közbeszerzést újra kiírták, és a cégek egyedüli indulóként nyertek  46,7 milliárdos ajánlatukkal. 

 

