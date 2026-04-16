Karácsony Gergely Magyar Államkincstár

Karácsony Gergely 60 napos haladékot remél az államkincstártól

A főpolgármester reméli, a Magyar Államkincstár eltekint a jogellenes inkasszótól.

A főpolgármester az InfoRádióban azt mondta, azt a törvényi lehetőséget szeretnék kihasználni, hogy a Magyar Államkincstár 60 napig eltekinthet a szolidaritási hozzájárulás beszedésétől. Karácsony Gergely szerint ennek a 60 napnak elégnek kell lennie ahhoz, hogy addig világos menetrendet alkothassanak a folytatásra.

Karácsony Gergely a vasárnapi országgyűlési választás eredményére tekintettel hétfőn levelet írt a Magyar Államkincstár vezetőjének, akit arra szólított fel, hogy tekintsen el attól, hogy áprilisban újra inkasszálja a Fővárosi Önkormányzat folyószámláját.

Azt gondolja, hogy az adatok ismeretében, illetve tekintettel a folyamatban lévő bírósági perekre, alkotmánybírósági határozatra és arra a politikai helyzetre, ami kialakult Magyarországon, arra lehet számítani, hogy az államkincstár eltekint a szerinte jogellenes inkasszótól.

Karácsony Gergely szerint ha így lesz, és megalakul az új kormány, akkor utána lehet tárgyalni arról, hogyan tudják hosszú távon is biztosítani a főváros működőképességét.

A főpolgármester hozzátette: bízik benne, hogy jó, együttműködő lesz a kapcsolat a főváros és az új kormány között, illetve a fővárosi városvezetés megerősítésében is reménykedik

