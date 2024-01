Karácsony Gergely brüsszeli pénzből fejlesztené Budapestet, ha újraválasztják

Közleményük szerint közlekedésfejlesztésre 178 milliárd, közterület-fejlesztésre 50 milliárd, esélyteremtő fejlesztésekre 34 milliárd, árvízvédelemre és vízgazdálkodásra 38 milliárd forint uniós forrás jön. Az ezekből megvalósuló fejlesztések közül több már folyamatban van - írták.

Hozzátették, a főváros fejlesztésére érkező, jelentős összegű forrásokat az Otthon Budapesten Stratégia célkitűzéseinek megvalósítására fordítják: zöld, esélyteremtő, nyitott várossá teszik Budapestet. Kiemelték, hogy a következő években jelentős lépéseket tudnak tenni a klímaváltozás csökkentése és a már elkerülhetetlen következményekre felkészülés érdekében. Ezen felül csökkentik a lakhatási válságot és jelentős szociális fejlesztéseket hajtanak végre.

Az uniós források érkezésének feltétele az volt, hogy azokhoz Magyarország hozzáférjen, továbbá a fejlesztésekhez szükséges források rendelkezésre állása a főváros többéves előkészítő munkájának és a megfelelő projektek kidolgozásának az elismerése is - áll a közleményben. Idézték Karácsony Gergely főpolgármestert, aki Brüsszelben a fejlesztési csomag bejelentésekor azt mondta: "Budapestre azért is érkezhet 300 milliárd forint uniós forrás, mert a városfejlesztési célkitűzéseink azonosak az Európai Unió célkitűzéseivel. Fenntartható módon működő, zöld, szolidáris várost építünk. A most bejelentett fejlesztési csomag hatásait minden budapesti élvezni fogja majd, bárhol is él a városban."

A főpolgármester tervez. Fotó: Bánkuti András

A fővárosi önkormányzat a következő hetekben részletesen bemutatja a Budapest következő éveit meghatározó fejlesztési csomag elemeit - közölte a Főpolgármesteri Hivatal.

(MTI)