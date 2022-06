Karácsony Gergely: csalódást keltő eredmény született az időközi választásokon

Csalódást keltő eredmények születtek az ellenzéki pártok számára Karácsony Gergely főpolgármester szerint a vasárnapi időközi önkormányzati választáson.

A főpolgármester Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy két egyéni önkormányzati képviselői mandátumot elveszítettek az ellenzéki pártok, csak Újpesten sikerült győzni, a VII. és a VIII. kerületben a Fidesz elhódította a képviselhelyet a kerületi képviselő-testületben. És még Szegeden is fölényesen nyert a fideszes jelölt - tette hozzá.

Csalódott a főpolgármester. Fotó: Bánkuti András Csalódott a főpolgármester. Fotó: Bánkuti András

"Csalódást keltő eredmény, kár lenne tagadni, nem is szabad és nincs is mit szépíteni ezen. A budapesti körzetekben a választói részvétel két helyen még a 20 százaléknak is alatta maradt, a másik két körzetben is csak leheletnyivel volt több. Így talán nem elhamarkodott elemzés kijelenteni: az ellenzéki szavazók távolmaradásukkal büntették az ellenzéki pártokat azért a teljesítményért, amit április 3-a óta produkálnak" - fogalmazott Karácsony Gergely.

Hozzátette: megüzenték, hogy ez az április 3-a óta bemutatott "melyikünk a legnagyobb kicsi" játék nem vezet sehova. Megüzenték, hogy nem vezet sehova az az ellenzéki hozzáállás, hogy "ha a Fideszt nem tudjuk legyőzni, hát győzzük le egymást". A választók megüzenték: ébresztő! Ideje hát felébredni és szembesülni az üzenettel, mert erre a politikai teljesítményre nem mehetnek rá a szabadság utolsó "kis körei", az önkormányzatok, a szabad városok, a szabad kerületek - írta bejegyzésében a főpolgármester.