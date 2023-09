Karácsony Gergely darabokra szedte az Orbán-kormány megszorító tervét

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, egy új kormányzati javaslat fizetőssé tenné az M0-s elkerülő útjának teljes szakaszát – beleértve a Dunán átívelő Megyeri és Deák Ferenc hidakat, valamint a Ráckevei (Soroksári)-Duna felett átívelő hidat is – fizetőssé válna 2024 januárjától.

Karácsony Gergely az ötletet korábban is élesen kritizálta, most azonban részletesen is közzétette a Fővárosi Önkormányzat véleményét arról, hogy pontosan mi a probléma, pontokba szedve:

Egy átlagos hétköznap teljes napi forgalmával számolva a fizetősre tervezett utakon, és ennek hatására az M0-s autóúton és az M31-es autópályán, csökken a forgalom, ezzel párhuzamosan többletforgalom jelenik meg Budapesten belül és az agglomerációs bevezető utakon. A kormány javaslata tehát több dugót eredményezne a városban.

A bevezető utakon és az M3-as autópályán várható a legnagyobb forgalomnövekedés, ezzel tovább növelve az amúgy is forgalmas útszakaszok terheltségét.

Az egyébként is legnagyobb forgalmat szállító Árpád hídon és a Rákóczi hídon lenne a legtöbb dugó a kormány tervei miatt.

Olyan budapesti autósoknak is hídvámot kellene fizetniük, akik a III. és a IV., valamint a XXI. és a XXII. kerületek között, vagyis a városon belüli közlekedésre használják a kormány által fizetőssé tenni kívánt hidakat. A forgalmi modell alapján naponta mintegy 16 700 ilyen utazás történik Budapesten belül, vagyis ez a sarc több tízezer budapestinek jelenthet többletkiadást.

Szintén forgalomnövekedést jelentene a városon belül az is, hogy a teherforgalom számára olcsóbbá válik áthajtani a fővároson, mint azt az M0-s autópályán megkerülni. Ez elfogadhatatlan.

Abszurd, hogy a kormány tervei szerint útdíjat kellene fizetni a BKK által megrendelt budapesti buszok után is, amelyek egyébként budapesti célpontok között szállítják az utasokat az M0-s hídjain. Ezek a BKK járatok jelenleg 29 autóbusz rendelkezésre állását igénylik, ráadásul a díjfizetés bevezetése ennél jóval nagyobb számú járműállományt érintene.

A főpolgármester végül hangsúlyozta, a főváros érdekeit nem az M0-s hídjainak fizetőssé tétele, hanem pont, hogy az ingyenesség szolgálja. Karácsony Gergely posztjához egy térképet is csatolt, ez a leírás szerint a jelenlegi és a most kilátásba helyezett útdíj bevezetését követő forgalmi átrendeződéseket mutatja: a piros szín a forgalom növekedését, a zöld a forgalom csökkenését jelenti az adott útszakasz esetében.