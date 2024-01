Karácsony Gergely: Lázár János javaslata jó, az ördög és az angyal a részletekben van

A következő hetekben intenzív és konstruktív tárgyalásokra készül, ezért nem akarja Lázár János építési és közlekedési miniszter közléseit éles szavakkal illetni – mondta keddi online sajtótájékoztatóján Karácsony Gergely főpolgármester. Ennek ellenére a városvezető megjegyezte,

a tárca részéről nem érkezett olyan javaslat, mely a Budapest-bérlet jelenlegi rendszerének meghosszabbítását javasolta volna.

Mint fogalmazott, eddig csak olyan tárgyalási indítványt kaptak, mely egyszerre lett volna rossz a budapestieknek és a főváros önkormányzatának is. Karácsony Lázárnak azt a kijelentését is pontosította, mely szerint az állam a budapesti jegybevételeknek az 1 százalékát kapná meg. A főpolgármester azt mondta, ez az arány valójában 12 százalék. Valamint azt a miniszteri kijelentést is helyesbítette, hogy az állami hozzájárulás a tárcavezető „kénye-kedve” szerint történne, mert – mondta – arról a költségvetési törvény rendelkezik.

A fővárosi politikus leszögezte,

az országos bérletek elfogadása és a Budapest-bérlet megőrzése egy jó irány,

mely szerepelt az ő választási programjában is. Reményét fejezte ki, hogy Lázár János bejelentése nyomán ez a programpont meg is fog valósulni. „Ám az ördög és az angyal is a részletekben van, pestiesen azt is mondhatnám, hogy a hosszú barátság alapja a pontos elszámolás” – mondta Karácsony, ezért hosszú tárgyalássorozatban szeretne megegyezni arról, hogyan tudnak elszámolni a közösen szerzett bevételekkel, mivel a közös szolgáltatás mellé közös bevételmegosztásra is szükség van, és csak olyan megoldás elfogadható, mely a kormánynak és a fővárosnak is pluszforrásokat jelent a közösségi közlekedés finanszírozásához. Hangsúlyozta, a Budapesten és az agglomerációban utazók által megtett kilométerek kell, hogy az elszámolás alapjai legyenek.

Karácsony Gergely kijelentette, vállalják, hogy a megállapodás következtében a budapestiek nem járhatnak rosszabbul, és azok sem, akik Budapesten közlekednek. Hozzátette, ha meg tudnak egyezni a bérletek elfogadásáról, a bevételek és költségek megosztásáról, akkor léphetnek tovább abba az irányba, mely szintén az ő 2019-es választási programjában szerepelt, mely szerint

egységes agglomerációs közösségi közlekedési rendszert, „egy regionális BKK-t” építene fel.

Ez az intézmény nemcsak Budapestet, hanem az egész közép-magyarországi régiót is szolgálná XXI. századi, megfizethető szolgáltatással.