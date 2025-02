Karácsony Gergely levelet kapott, pert indít, hatmilliárdot már most követel

Visszavesszük a budapestiek pénzét a város számára. Indul a kártérítési per – közölte Facebook-oldalán Karácsony Gergely.

„Hogy is mondta a miniszterelnök? A településeknek joguk van az önvédelemhez. Nos, Budapestnek is.”

- ígéri Karácsony, aki zárásként Orbán Viktornak is küldött egy fricskát:

„2023-ban a kormány jogellenesen vett el Budapesttől mintegy 28 milliárd forintot szolidaritási hozzájárulás címén. Az ítélet szerint, ahogy vártuk és mondtuk, a kamatok összege, mintegy 6 milliárd forint, már most visszajár, a többiért pert kell indítanunk a kormánnyal szemben. Indítjuk is”

„Megjött az ítélet, indul a per. Visszajár Budapest pénze, amit a kormány jogellenesen vont el a várostól 2023-ban. A kamatokat már most vissza kell kapnunk, a többiért indul a per”

