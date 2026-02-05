3p
Makró Adó Budapest Karácsony Gergely

Karácsony Gergely szerint egy nap alatt megbukott a kormány jogtipró rendelete

mfor.hu

A főpolgármester a szolidaritási hozzájárulás kapcsán született keddi kormányrendelet nevezte így. 

Karácsony Gergely csütörtökön a Facebook-oldalán a Kormányinfón elhangzottakra reagáló bejegyzésében úgy fogalmazott: 

„egy nap alatt megbukott a kormány jogtipró rendelete!”

„Sipítoznék? Ezt mondta a bülbülszavú miniszter azután, hogy a kormány rendeletben utólag ír felül bírósági ítéleteket. A kormány. Utólag. Bírósági ítéleteket” - írta a főpolgármester.

Hozzátette: talán nincs jogvégzett ember, aki ennek láttán ne kiáltott volna botrányt, de ezek szerint a miniszterség, a hatalom hübrisze azt is kitörli a fejből, amit a jogi egyetemen tanítanak. Szavai szerint persze ha a kormánynak nem számít a római jog, az alkotmány, az európai alapjogi charta, a bírói függetlenség, akkor a jog fölé helyezi magát, csak közben ezzel azt is üzeni: nem számítanak neki ennek az országnak a polgárai sem.

Ha ezt meg lehet tenni a fővárossal, akkor meg lehet tenni bárkivel, és akkor helye van a kiállásnak, helye van a tiltakozásnak, és „tőlem akár hívhatják sipítozásnak is” - írta a főpolgármester az MTI híre szerint. 

Karácsony Gergely úgy fogalmazott:

„Budapest nincs egyedül a harcában. Az, hogy több település is perli a kormányt az igazságtalan és törvénytelen sarcolás miatt, az önmagában leplezi a kormány hazugságát: nem igaz, hogy a Budapesttől elvett pénz a kistelepüléseknek jutna.”

A főpolgármester biztató jelnek nevezte, hogy „a nyilvánvalóan alkotmányellenes, az európai joggal szemben álló kormányrendeletnek lehet is, kell is ellentartani, lehet bízni az igazságszolgáltatás még megmaradt függetlenségében, ezt jelzi, hogy a Szigetszentmiklós által indított pert a kormányrendelet ellenére sem szüntette meg a bíróság”.

A főváros azonnali jogvédelem iránti kérelmének elbírálásáig „kénytelenek vagyunk óvintézkedéseket tenni, a beszállítói számlák kifizetésének visszafogásán dolgozni, de mint eddig, ezután is az a cél, hogy visszaszerezzük a budapestiektől jogellenesen elvett pénzt, és a budapestiek hétköznapjait a lehető legnagyobb mértékben megóvjuk az aljas kormánypolitika következményeitől, tesszük, amíg tudjuk” - zárta bejegyzését Karácsony Gergely.

Mint ismert, veszélyhelyzetre hivatkozva jelent meg a kedden a Magyar Közlönyben egy kormányrendelet, amely szerint az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás esetében „a törvényben megállapított fizetési kötelezettség teljesítése az önkormányzatok esetében sem lehet vita tárgya”. 

 

