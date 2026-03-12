Karácsony Gergely üzent: BKV-buszok bukkanhatnak fel a benzinkutakon

„Kénytelenek leszünk a BKV-buszokkal beállni a benzinkutakra tankolni, ha a kormány nem módosítja rosszul előkészített rendeletét” – írja Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon csütörtökön.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, 1,5 milliárddal kerülhet többe idén megtankolni a BKV buszait, mert rájuk nem vonatkozik a védett árazás, a buszokat ugyanis a Volán és a BKV is a saját telephelyein tankolja. A rendeletben pedig az áll, hogy a kedvezmény csak a benzinkutakon történő tankolásnál vehető igénybe.