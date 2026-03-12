1p

Makró BKV - BKK Karácsony Gergely

Karácsony Gergely üzent: BKV-buszok bukkanhatnak fel a benzinkutakon

mfor.hu

A főpolgármester szerint változtani kellene.

„Kénytelenek leszünk a BKV-buszokkal beállni a benzinkutakra tankolni, ha a kormány nem módosítja rosszul előkészített rendeletét” – írja Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon csütörtökön.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, 1,5 milliárddal kerülhet többe idén megtankolni a BKV buszait, mert rájuk nem vonatkozik a védett árazás, a buszokat ugyanis a Volán és a BKV is a saját telephelyein tankolja. A rendeletben pedig az áll, hogy a kedvezmény csak a benzinkutakon történő tankolásnál vehető igénybe.

Nem kapkodnak az emberek a kormány felújítási támogatásáért

Második éve fut az Energetikai Otthonfelújítási Program, és a 73 milliárd forintos keret túlzónak bizonyult. Egyelőre 30 milliárd forintot osztottak ki lakásfelújításra.

A Széchenyi Kártya Program portfoliója új agrár hiteltermékkel bővül

Szabad felhasználású forrást biztosítanak.

A BKV-nak persze nem jár az árstopos üzemanyag, 1,5 milliárddal fizethetnek többet

Tavaly 11 milliárd forintot költött a BKV üzemanyagra.

170 ezer ember jelentkezett az EU 1500 álláshelyére

170 ezer ember jelentkezett az Európai Unió versenyvizsgájára, az EPSO szervezésében, amellyel később az EU szerveinél dolgozhatnak. Nem ez az egyetlen mód, ahogy az EU-nál dolgozni lehet, de ez a legbiztosabb mind közül.

Ismét berobbanhatnak az élelmiszerárak? Az első intő jel már meg is érkezett

Több hónapnyi csökkenés után februárban ismét emelkedett a globális élelmiszerárak alakulását az 5 legfontosabb termékkategóriában mérő, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által közölt élelmiszerárindex. Pedig az iráni háború hatásai, a Hormuzi-szoros blokádja és a világpiaci energiaárak robbanása még csak most kezdhetnek el begyűrűzni az egyéb szektorok áraiba.

Itt a döntés: rekordmennyiségű olajtartalékot szabadítanak fel fel

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) rekordmennyiségű olajtartalékot szabadít fel, hogy ellensúlyozza az iráni konfliktus hatását az energiapiacokra – jelentette be szerdán a párizsi székhelyű szervezet.

Mészáros Lőrinc bankja is hitelez Budapestnek

15 milliárd forintot ad márciusban.

Felszólítást küldött az Európai Bizottság Magyarországnak

Egy lépésre a büntetéstől: Magyarországnak meg kell szüntetnie az építőanyagok exportjának korlátozását.

Páncélautók és milliós bőröndök: mit enged a törvény a határokon átnyúló készpénzszállításnál?

Az Ausztriából Ukrajnába tartó, hatalmas készpénzt és aranyat szállító konvoj ügye újra ráirányította a figyelmet arra, milyen szigorú szabályok vonatkoznak a pénz határon átnyúló mozgatására. Az Európai Unióban 10 ezer euró felett kötelező bejelenteni a készpénzt az EU külső határán, és a hatóságoknak meg kell adni a pénz eredetét és a szállítás célját – mondta Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász, a pénzmosás elleni eljárások szakértője. 

Milliárdos profitot termeltek, de most törlik a kaszinós cégeket

A Cívis Grand Casino Kft. és az Onyx Casino Kft. is már végelszámolás alatt áll. Ez logikus következménye az elmúlt hónapok történéseinek, amelyek alaposan átalakították a hazai kaszinópiacot.

