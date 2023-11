Karácsony Gergelynek ott lenne a helye a Las Vegas-i Forma-1-es futamon?

A hétvégén új helyszínen versenyez a Forma-1-es mezőny: Las Vegasban. Miután a szezont letarolta Max Verstappen és a Red Bull, a futamnak a világbajnoki címek szempontjából semmi jelentősége nem lesz. Mégis hatalmas várakozás övezi a versenyt, ami több szempontból is tökéletesen bemutatja, hogy a Forma-1 immár egyértelműen inkább szórakoztatóipari termék, mint olajtól csöpögő kezű szerelők és félelmet nem ismerő pilóták küzdelme a győzelemért. Nézőnek pedig szívesebben látják azokat, akik gleccservizet szopogatva a VIP-páholyokban feltűnő celebritásokra vadásznak, mint a sörrel a kézben felfüggesztés-beállításokról magyarázó autóőrülteket.

Már a tavaly először megrendezett Miami Grand Prix is hatalmas felhajtással lett felvezetve, de Miami – valljuk be – elég jellegtelen utcái után most Las Vegas híres főutcáján, a Stripen fognak végigdöngetni a versenyautók, a becslések szerint 350 kilométer per óra körüli végsebességet elérve. A hátteret pedig a Bellagio szökőkútjai és a Paris Las Vegas Eiffel-torony koppintása, a pálya másik szakaszán pedig a nemrég átadott, önmagában is elképesztő, nagyjából 800 milliárd forintból felépített 111 méter magas LED-gömb, az MSG Sphere biztosítja más ikonikus Las Vegas-i épületek mellett.

Minden egy helyen

A Forma-1 jogait birtokló Liberty Media vezetői láthatóan úgy döntöttek, a Forma-1 jövője nem a semmi közepén épült versenypályákon van elsősorban, hanem a nagyvárosokban. Ebben van is némi logika: ahelyett, hogy hőségben, szélben, esőben egy poros vagy sáros mező közepén kellene a nézőknek elfoglalniuk magukat a versenyhétvége üresjárataiban, több óra utazás után, egy nagyvárosban helyben van minden, a szállodáktól az éttermeken át a szórakozóhelyekig.

A Las Vegas-i Nagydíj megnyitóünnepsége a Paddock Club épületében helyet kapó szerencsésekkel és a többi nézővel 2023. november 15-én. Fotó? MTI/EPA/Etienne Laurent

Nem csoda, ha a jegyárak a felhajtásnak megfelelően elszálltak voltak: egy teljes hétvégés, legolcsóbb lelátós helyért legalább 1500 dollárt (bő félmillió forintot) kellett előzetesen fizetni, az újonnan épített Paddock Club (a csapatok bokszainak helyet adó, szórakozóhelyként és VIP-nézőtérként is funkcionáló építménybe) való bejutás 15 ezer dollárt kóstál. Aki viszont igazán meg akarta adni a módját, az 5 millió dollárért vehetett olyan csomagot is, amelyben öt, az ezer négyzetméteres Nobu Sky Villa, a hozzá tartozó, 75 vendég befogadására alkalmas terasz ötnapos kibérlését, 12 jegyet a Paddock Clubba, egy 12 fős, a Michelin-csillagos Nobu Macuhisa séf által prezentált vacsorát, illetve egy sofőrős Rolls-Royce bérletét tartalmazza.

A Liberty Media becslései szerint az eseményt több mint 100 ezer embert fog a városba vonzani, akik nagyjából 1,7 milliárd dollárt fognak elkölteni itt, de a Las Vegas-i lakosok és vállalkozások így se repestek az örömtől, hogy a „száguldó cirkusz” a városba jön, és az építkezéssel, aszfaltozással együtt hónapokra zavarokat okoz a normális üzletmenetbe.

Forgalomirányítás

Valószínűleg ez is volt az egyik oka annak, hogy a verseny szervezői azt a döntést hozták, hogy forradalmi megoldást alkalmaznak a pálya esetében, amelyet – ellentétben más városi pályákkal, mint mondjuk a monacói vagy a szingapúri – nem zárnak le a versenyhétvégére, hanem csak azokra az órákra, amikor a versenyautók valóban a pályán tartózkodnak, tehát a szabadedzések, az időmérő, és maga a futam idejére.

Igen, néhány órával a Las Vegas-i futam rajtja előtt a normális esti forgalom fog közlekedni a Stripen, személyautókkal, buszokkal, teherautókkal. Ehhez pedig különleges aszfaltréteget kellett lefektetni.

„Különleges teljesítmény, hogy egy közutat versenypályává alakítottunk. Ennek semmi köze az út dőlésszögének, annál több viszont az aszfaltnak és alapozás összetételenének”

– mondja Terry Miller, a Las Vegas Grand Prix építkezéseinek projektmenedzsere. A kérdéses szakaszokon 10-20 centi mélységig szedték fel a korábbi rétegeket, és aztán egy új, jóval sűrűbb alapozással készítették elő a terepet, amelynek összetételét sokat próbálgatták, aztán pedig nagy műgonddalt tömörítették össze. Erre került aztán a szintén különleges összetételű, elképesztően szilárd aszfaltréteg, amelynek bírnia kell, ahogy a Forma-1-es autók bőven 300-as tempó felett közlekednek, fékeznek és kanyarodnak rajta.

A körítés vagy a verseny a lényeg? Fernando Alonso halad a Las Vegas-i pálya különleges aszfaltján, a háttérben néhány ikonikus látványossággal. Fotó: MTI/AP/Nick Didlick

Az aszfaltnak azt is bírnia kell, hogy szükség esetén nagyon nagy nyomású vízsugárral tisztítsák meg, tulajdonképpen lecsiszolva róla az utolsó tizedmillimétereket. Ráadásul a felületnek elég tapadást kell biztosítani a versenyautóknak, de alkalmasnak kell lennie a polgári közlekedésre is. A tapadás különösen nagy jelentőséget kaphat azért is, mert a mind az időmérőt, mind a versenyt késő éjszaka, helyi idő szerint péntek éjfélkor, illetve szombaton este 10 órakor rendezik, így a várakozások szerint Forma-1 viszonylatban nagyon hideg lesz a pályán, így a gumik nehezen érik majd el az üzemi hőmérsékletet.

„Olyan fejlesztése ez közutaknak, amely messze meghaladja a várakozásokat”

– teszi hozzá Miller. A 6,2 kilométer hosszú pálya, illetve a bokszutca aszfaltozása nagyjából 80 millió dollárba, azaz közel 80 milliárd forintba került, de a szervezők azt remélik, hogy legalább három, de inkább öt évig nem kell majd érdemben hozzányúlni a pálya-közút borításához. A pályát körülvevő betonelemek telepítésével együtt a költségek 100 millió dollár fölé nőttek, a teljes előkészítés a Paddock Club telkének megvételével és felépítésével együtt 650 millió dollárba került.

Rossz kezdés

Ehhez képest a nagydíjhétvége rögtön egy hatalmas blamával kezdődött, az első szabadedzésen ugyanis az egyik csatornafedelet kitépte az aszfaltból az autók kifejtette hatalmas erőhatás, a ferraris Carlos Sainz pedig áthajtott rajta, totálkárosra törve az autóját. Az edzést fel kellett függeszteni addig, amíg újra nem hegesztették a Strip összes ilyen fedelét, a nézőket pedig haza kellett küldeni, mert a későbbi folytatásra már a munkaidőkorlátozások miatt nem volt elég biztonsági ember, hogy biztosítsák a helyszínt.

A hatalmas költségek és a kellemetlen kezdés, valamint a „keményvonalas” autóversenyrajongók, sőt a csapatok és a pilóták egy részének morgolódása ellenére a Liberty Media eddig saját céljait tekintve nagyon jól teljesített: 2017-ben 4,6 milliárd dollárért vették meg a Forma-1-et, ma pedig 15 milliárd dollárra értékelik a versenysorozatot. A csapatok sem jártak rosszul, a tíz istálló átlagban 1,9 milliárd dollárt ér a becslések szerint, a Ferrari és a Mercedes felkerült (egyenként 3,8 milliárd körüli becsült értékkel) immár bármilyen sportot tekintve a legértékesebb 50 csapat amerikai franchise-ok dominálta listájára is.

A show tehát minden bizonnyal folytatódni fog, unalmas világbajnoki küzdelem és leszakadt csatornafedelek ide vagy oda. Abban viszont talán reménykedhetünk, hogy az új aszfaltozási megoldások – ahogy korábban annyi minden, a Forma-1-ben kifejlesztett technológia – lassan elterjed a polgári életben is, és talán egyszer Budapesten is képesek lesznek olyan aszfaltfelületet lefektetni, amely hosszú éveken át bírja a megpróbáltatásokat anélkül, hogy újra és újra hozzá kellene nyúlni.

A futamot magyar idő szerint vasárnap reggel 7 órai kezdéssel közvetíti az M4 Sport. Az időmérőt a ferraris Charles Leclerc nyerte csapattársa, Sainz és Max Verstappen előtt, de Sainz autójának újjáépítése miatt tízhelyes büntetést kapott.