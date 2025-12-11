Karácsonykor halat enne? Akkor most kapaszkodjon!

1p
Fájni fog a bevásárlás.

Az egész Európai Unióban Magyarországon emelkedett a legtöbbet a hal és más „tengeri gyümölcsök” ára az elmúlt öt évben. Az Eurostat adatai szerint 2020-hoz képest hazánkban 200,5 százalékkal emelkedtek az árak e kategóriában, míg az uniós átlag 145,9 százalék.

Az adatra a Vakmajom gazdasági Facebook-oldal hívta fel a figyelmet, ahol egy saját merítést is közöltek az aktuális árakról:

  • Pontypatkó: 4600 forint
  • Szürkeharcsa, süllő egész: 6-8000, filé 8-12 000 forint
  • Lazacfilé: 8600 forint
  • Tonhalfilé: 12 000 forint
  • Ördöghalfilé: 22 500 forint

 

 

