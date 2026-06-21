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Makró Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Kármán András

Kármán András bejelentette, hogy új vezetőt neveztek ki az Államadósság Kezelő Központ élére

mfor.hu

Tardos Gergely veszi át az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Zrt. vezetését.

Vezetőváltást jelentett be az Államadósság Kezelő Központ élén Kármán András pénzügyminiszter vasárnap a Facebook-oldalán

Mint Kármán írta, június 22-től Tardos Gergely veszi át az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Zrt. vezetését – korábban a szervezetet Hoffmann Mihály irányította. Az ÁKK élén Tardos az államháztartás finanszírozásáért, az államadósság és likviditás kezeléséért felel majd. – Ennek kapcsán fontos célkitűzés az állam kamatköltségeinek a leszorítása is annak érdekében, hogy jelentősebb forrás maradjon majd többek között közszolgáltatásokra: az eddig súlyosan alulfinanszírozott egészségügyre, oktatásra, közösségi közlekedésre és más infrastruktúra fejlesztésére, valamint a közszférában dolgozók bérére – fejtette ki a miniszter.

Ezután Kármán Tardos Gergely életútját is ismertette, aki egy több mint 25 éves tapasztalattal rendelkező közgazdász. – Pályafutása során a makrogazdasági elemzés, előrejelzés, a monetáris és a fiskális politika, a kötvény- és devizapiacok területén vált szakértővé. Ezelőtt az OTP Bank Stratégiai és Pénzügyi Divíziójának Elemzési Központját vezette igazgatóként. Felelős volt a magyarországi és a leányvállalati piacokra vonatkozó makrogazdasági, bankipiacméret-, hozamkörnyezet- és árfolyam-előrejelzésekért, illetve az utóbbiakra vonatkozó befektetési stratégiákért és az ágazati kockázatok felmérésért. Rendszeres résztvevője volt a Magyarországra érkező külföldi befektetőkkel folytatott tárgyalásoknak. Korábban a Magyar Nemzeti Banknál az állami adósságkezeléssel, a kamategyenleg előrejelzésével, a magánszektor eladósodottságával, a külső egyensúllyal és a devizatartalék-stratégiával foglalkozott – tette hozzá a tárcavezető. 

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