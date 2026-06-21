Kármán András bejelentette, hogy új vezetőt neveztek ki az Államadósság Kezelő Központ élére

Vezetőváltást jelentett be az Államadósság Kezelő Központ élén Kármán András pénzügyminiszter vasárnap a Facebook-oldalán.

Mint Kármán írta, június 22-től Tardos Gergely veszi át az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Zrt. vezetését – korábban a szervezetet Hoffmann Mihály irányította. Az ÁKK élén Tardos az államháztartás finanszírozásáért, az államadósság és likviditás kezeléséért felel majd. – Ennek kapcsán fontos célkitűzés az állam kamatköltségeinek a leszorítása is annak érdekében, hogy jelentősebb forrás maradjon majd többek között közszolgáltatásokra: az eddig súlyosan alulfinanszírozott egészségügyre, oktatásra, közösségi közlekedésre és más infrastruktúra fejlesztésére, valamint a közszférában dolgozók bérére – fejtette ki a miniszter.

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Ezután Kármán Tardos Gergely életútját is ismertette, aki egy több mint 25 éves tapasztalattal rendelkező közgazdász. – Pályafutása során a makrogazdasági elemzés, előrejelzés, a monetáris és a fiskális politika, a kötvény- és devizapiacok területén vált szakértővé. Ezelőtt az OTP Bank Stratégiai és Pénzügyi Divíziójának Elemzési Központját vezette igazgatóként. Felelős volt a magyarországi és a leányvállalati piacokra vonatkozó makrogazdasági, bankipiacméret-, hozamkörnyezet- és árfolyam-előrejelzésekért, illetve az utóbbiakra vonatkozó befektetési stratégiákért és az ágazati kockázatok felmérésért. Rendszeres résztvevője volt a Magyarországra érkező külföldi befektetőkkel folytatott tárgyalásoknak. Korábban a Magyar Nemzeti Banknál az állami adósságkezeléssel, a kamategyenleg előrejelzésével, a magánszektor eladósodottságával, a külső egyensúllyal és a devizatartalék-stratégiával foglalkozott – tette hozzá a tárcavezető.