Kármán András fontos bejelentést tett a költségvetésről

A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető. A kormány előreláthatólag az október 1-31. időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat Országgyűlés elé terjesztésére – közölte a pénzügyminiszter a Facebook-oldalán szerdán. Kármán András kifejtette: az előző években a stabilitás hiányzott, a költségvetés nem volt transzparens, úgy került a parlament elé, hogy a tárgyévig akár még 8 hónap is hátra volt. Ez nem felelős tervezés – hangsúlyozta.

A kapkodásnak és felkészületlenségnek meglettek a következményei: a hibák, a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság. Az idei költségvetést például még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, tehát még mielőtt a költségvetési év egyáltalán elkezdődött volna, nyolcszor módosították – hívta fel a figyelmet.

A pénzügyminiszter hozzátette: ráadásul a valósággal, a magyar gazdaság tényleges állapotával kapcsolatban nem volt őszinte az előző hatalom, sem a magyar emberekkel, sem a gazdasági szereplőkkel. A törvényben elfogadott 3,7 százalékos GDP-arányos hiány a valóságban elérte volna a 8,3 százalékot, ha nincs kormányváltás – emelte ki.

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Végső soron egy – szándékosan vagy szakszerűtlenségből – nehezen átlátható költségvetés született, még a szakértők számára is nehéz volt átlátni, mennyit is költ az ország egy-egy területen. Nem csoda, hogy csökkent a befektetői bizalom, nőttek a kamatok, és bizonytalanná váltak a hazai vállalkozások és családok – összegezte.

A TISZA-kormány szakít a rossz gyakorlattal. Ahogy a tervezési dokumentumban is világosan leírják, a kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot, előreláthatólag az október 1-31. időszakot határoz meg a költségvetési törvényjavaslat Országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre – hangsúlyozta a pénzügyminiszter.

(MTI)