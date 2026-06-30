Kármán András leváltott egy NER-es vezérigazgatót

A mai nappal felmentettem a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatóját, Guller Zoltánt. A Szerencsejáték Zrt. vezetését a helyettesítési rend szerint – átmenetileg – a gazdasági igazgató, Pozsgai Balázs Attila látja el - jelentette be a Facebookon Kármán András pénzügyminiszter.

Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter 2025 tavaszán nevezte ki a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatójává Guller Zoltánt, aki akkor már a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatósági elnöke volt. Guller Zoltán nagy pozícióhalmozó, jelenleg még a Budapest Airport Zrt.-ben is igazgatósági tag.

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A Szerencsejáték Zrt. 2025-ben rekordévet zárt: adózott nyeresége 49,1 milliárd forint lett.