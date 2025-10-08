Kármán András: Nehéz költségvetési helyzetet fog a Tisza örökölni

„Láthatóan a Fidesz, ahogy veszít a népszerűségéből, úgy próbálja a gyenge kormányzást választási költekezéssel ellensúlyozni, és emiatt már az idei évben is folyamatosan emelkedett a hiánycél” – mondta a 444-nek adott interjújában Kármán András, a Tisza Párt gazdasági szakértője, aki szerint az 5 százalékos hiánycél reális, noha az eredeti terv 3,7 százalék volt.

Ráadásul, mivel még hónapok vannak hátra a választásokig, szerinte rengeteg átgondolatlan és megalapozatlan döntést hozhat a kormány, amelyek fedezete csak hitelből valósulhat meg.

Számítunk tehát arra, hogy egy nehéz költségvetési helyzetet fogunk örökölni és egy nehéz növekedési helyzetet

– mondta Kármán, hozzátéve, hogy a magyar gazdaság az elmúlt három évben csak egy helyben toporgott, zuhantak a beruházások, visszaesett az ipari termelés. Úgy látja, kiszámíthatatlan gazdaságpolitika zajlik már évek óta, amelynek kereténem ötletszerűen jönnek az új intézkedések, „egyfajta gazdaságpolitikai mekkelekeskedés zajlik”.

Megjegyezte, hogy a Tisza nem megszorításokra készül, hanem

a korrupció és a felesleges beruházások felszámolására,

az uniós pénzek hazahozatalára,

a verseny és a gazdaság beindítására

és olcsóbb államadósság-finanszírozásra.

Beszélt arról is, hogy mi az, amit a mostani rendszerből megtartanának. Kármán elismerően beszélt arról, hogy alacsony a munkát terhelő adók szintje. Ennek szerinte kedvező hatása volt a foglakoztatásra és a gazdaság kifehérítésére, ugyanakkor problémának tartja az alacsony jövedelműek túladóztatását, hiszen náluk is ugyanakkora a munkát terhelő adóteher, mint a magas jövedelműeknél.

Megtartjuk továbbá fiatalok adókedvezményét, a 13. havi nyugdíjat, az alacsony társasági adót és kibővítve a CSOK-ot és például a 13. nyugdíjat. Senkinek nem emelkedik a munkabérét terhelő személyi jövedelemadója

– mondta Kármán, aki arról is beszélt, hogy visszaállítják a KATA-t, amelynek a hirtelen kivezetése a 2022-es választások után szerinte több százezer ember megélhetését veszélyeztette – szemlézte a 444 cikkét a 24.hu.