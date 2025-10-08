Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Makró Kármán András Tisza Párt

Kármán András: Nehéz költségvetési helyzetet fog a Tisza örökölni

mfor.hu

A Tisza politikusa szerint még sok kárt okozhat a Fidesz.

„Láthatóan a Fidesz, ahogy veszít a népszerűségéből, úgy próbálja a gyenge kormányzást választási költekezéssel ellensúlyozni, és emiatt már az idei évben is folyamatosan emelkedett a hiánycél” – mondta a 444-nek adott interjújában Kármán András, a Tisza Párt gazdasági szakértője, aki szerint az 5 százalékos hiánycél reális, noha az eredeti terv 3,7 százalék volt.

Ráadásul, mivel még hónapok vannak hátra a választásokig, szerinte rengeteg átgondolatlan és megalapozatlan döntést hozhat a kormány, amelyek fedezete csak hitelből valósulhat meg.

Számítunk tehát arra, hogy egy nehéz költségvetési helyzetet fogunk örökölni és egy nehéz növekedési helyzetet

– mondta Kármán, hozzátéve, hogy a magyar gazdaság az elmúlt három évben csak egy helyben toporgott, zuhantak a beruházások, visszaesett az ipari termelés. Úgy látja, kiszámíthatatlan gazdaságpolitika zajlik már évek óta, amelynek kereténem ötletszerűen jönnek az új intézkedések, „egyfajta gazdaságpolitikai mekkelekeskedés zajlik”.

Megjegyezte, hogy a Tisza nem megszorításokra készül, hanem

  • a korrupció és a felesleges beruházások felszámolására,
  • az uniós pénzek hazahozatalára,
  • a verseny és a gazdaság beindítására
  • és olcsóbb államadósság-finanszírozásra.

Beszélt arról is, hogy mi az, amit a mostani rendszerből megtartanának. Kármán elismerően beszélt arról, hogy alacsony a munkát terhelő adók szintje. Ennek szerinte kedvező hatása volt a foglakoztatásra és a gazdaság kifehérítésére, ugyanakkor problémának tartja az alacsony jövedelműek túladóztatását, hiszen náluk is ugyanakkora a munkát terhelő adóteher, mint a magas jövedelműeknél.

Megtartjuk továbbá fiatalok adókedvezményét, a 13. havi nyugdíjat, az alacsony társasági adót és kibővítve a CSOK-ot és például a 13. nyugdíjat. Senkinek nem emelkedik a munkabérét terhelő személyi jövedelemadója

– mondta Kármán, aki arról is beszélt, hogy visszaállítják a KATA-t, amelynek a hirtelen kivezetése a 2022-es választások után szerinte több százezer ember megélhetését veszélyeztette – szemlézte a 444 cikkét a 24.hu.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Előre nem megyünk, de legalább hátra se

Előre nem megyünk, de legalább hátra se

Az immár harmadik hónapja stagnáló inflációról mondták el véleményüket a makrogazdasági elemzők és a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Nagy a vállalkozói érdeklődés a 3 százalékos fix kamattal elérhető hitelek iránt

Nagy a vállalkozói érdeklődés a 3 százalékos fix kamattal elérhető hitelek iránt

A 3 százalékos konstrukció nagyon kedvezményes.

Balatoni ingatlant vett Balog Zoltán egyházkerülete

Balatoni ingatlant vett Balog Zoltán egyházkerülete

Sikeresen licitáltak az üdülőre.

A KSH szerint stagnál az infláció

A KSH szerint stagnál az infláció

Augusztushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak.

Milyen választási osztogatások jöhetnek még? Ma délután Csaba Lászlót kérdezzük a Klasszis Klubban

Milyen választási osztogatások jöhetnek még? Ma délután Csaba Lászlót kérdezzük a Klasszis Klub Live-ban

A közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja 15 óra 30-tól élőben válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire. Hangoljon a Klasszis Média YouTube-csatornájára!

Válaszolt az MNB alelnöke Nagy Mártonnak

Válaszolt az MNB alelnöke Nagy Mártonnak

Ma a forintnak fájt igazán a miniszter kijelentése. 

Véget nem érő történet: újra meghosszabbítaná a háborús veszélyhelyzet a kormány

Végtelen történet: újra meghosszabbítaná a háborús veszélyhelyzet a kormány

Újabb 180 nappal.

adó

Mi lapul a kormány adócsomagjaiban?

Idén ősszel a kormány rendhagyó módon két adócsomagot tervez bevezetni, amelyek jelentős változásokat hoznak a vállalkozásoknak és magánszemélyeknek. Az első csomag már társadalmi egyeztetésen van, technikai módosításokat, szigorításokat és kedvező változásokat is tartalmaz, míg a második csomagban várhatóan jelentős adócsökkentések szerepelnek. „A második csomag költségvetési hatása várhatóan sokkal nagyobb lesz, különösen, ha a szociális hozzájárulási adó csökkentése is megvalósul” – emeli ki Módos András, az EY adótanácsadási üzletágának vezetője.

Egy követ fúj Orbán Viktor és Nagy Márton

Egy követ fúj Orbán Viktor és Nagy Márton

A miniszterelnök és a nemzetgazdasági miniszter szerint is itt az ideje a kamatcsökkentésnek. 

Olcsóbb lesz az egyik üzemanyag

Olcsóbb lesz az egyik üzemanyag

Változik a gázolaj nagykereskedelmi ára. 

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168