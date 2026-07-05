Kármán András újabb fontos bejelentésre készül

Hétfőn az ipar és a kiskereskedelem májusi mutatóit közli a KSH. Idén áprilisban az ipari termelés volumene 0,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz mérten 1,1 százalékkal csökkent. Idén január-áprilisban az előző év azonos időszakához képest az ipari termelés 1 százalékkal bővült. Az értékesítés 64 százalékát adó külpiaci eladások volumene 1,9 százalékkal nőtt, a 36 százalékot képviselő hazai értékesítésé 2,9 százalékkal csökkent.

Áprilisban a kiskereskedelmi forgalom – naptárhatástól (és húsvéthatástól ) megtisztítva – 3,6 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest és 1,2 százalékkal kisebb volt a márciusinál, amikor négyéves rekordnak számító 8,2 százalékos havi emelkedést mutatott. A nyers adat szerint 1,7 százalékos volt a kiskereskedelem forgalmának éves növekedése áprilisban. 2026. január-áprilisban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 4,8 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakáét.

Erősen indítja a hetet a KSH

Fotó: MTI

Kedden a fogyasztói árak júniusi alakulásáról tájékoztat a statisztikai hivatal. Májusban 1,8 százalékra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1 százalékról, áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak. Májusban az éves maginfláció az áprilisi 2,2 százalékról 2,0 százalékra, a nyugdíjas fogyasztói kosárra számolt infláció 1,8 százalékról 1,5 százalékra csökkent. Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált, úgynevezett harmonizált fogyasztói árindex 2,6 százalékról 2,3 százalékra esett.

Szerdán publikálja a PM a gyorstájékoztatót az államháztartás központi alrendszerének 2026. június végi helyzetéről. A június 22-én kiadott részletes tájékoztató szerint májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt, úgynevezett központi alrendszere 43,5 milliárd forint többlettel zárt, szemben az előző évi azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel. Az első öt hónapban így az államháztartás központi alrendszere 3806,3 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 90,2 százaléka. A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3694,8 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 70,9 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 182,4 milliárd forintos hiányt mutattak. Az öthavi deficit 1005,4 milliárd forinttal, 35,9 százalékkal lett nagyobb az egy évvel korábbinál. Központi költségvetés hiánya 34,5, a tb-alapoké 84,2 százalékkal nőtt, az elkülönített alapok többlete 56,5 százalékkal emelkedett, ám ez mindössze 25,6 milliárd forintot jelentett.

(MTI)