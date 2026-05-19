Kármán Andrásékra fontos hét vár: már Budapesten az Európai Bizottság emberei

Kármán András pénzügyminiszter a Facebookon számolt be arról, hogy hétfőn megérkezett Budapestre az Európai Bizottság delegációja, amellyel a magyar kormány péntekig tárgyal az uniós források felszabadításáról.

A Portfolio cikke szerint a pénzügyminiszter úgy fogalmazott, nagyon fontos hét kezdődött, hiszen nagyok az elvárások az előrelépéssel kapcsolatban. A tárgyalások párhuzamosan, több szekcióban zajlanak a feldolgozandó témák nagy száma miatt. A miniszter bizakodónak nevezte magát, de hozzátette, csak a hét végére derül ki, mennyire sikerült érdemben előrelépni a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében.

Ezek mellett olyan egyeztetések is vannak, amelyeken áttekintik, mely kérdéseket sikerült lezárni, és mely területeken van szükség további megbeszélésekre – tette hozzá.

A lap emlékeztetett, Magyarországnak a 2021–2027-es uniós ciklusban három nagy forráscsomagból jár, illetve áll rendelkezésére érdemi uniós pénz: a kohéziós politikai keretből csaknem 22 milliárd euró, a helyreállítási alapból 10,4 milliárd euró, valamint a közös agrárpolitika magyar stratégiai tervén keresztül 8,4 milliárd euró. Utóbbi az egyetlen alap, amelyből Magyarország minden támogatáshoz hozzáfér, míg a helyreállítási pénzek teljes összege blokkolva van. A 2023-as igazságügyi reform révén az előző, Orbán Viktor vezette kormány már 12,2 milliárd eurónyi kohéziós forrást szabadított fel – derült ki a cikkből.