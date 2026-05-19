Makró Kármán András

Kármán Andrásékra fontos hét vár: már Budapesten az Európai Bizottság emberei

Sok minden múlhat a tárgyalások eredményén. 

Kármán András pénzügyminiszter a Facebookon számolt be arról, hogy hétfőn megérkezett Budapestre az Európai Bizottság delegációja, amellyel a magyar kormány péntekig tárgyal az uniós források felszabadításáról.

A Portfolio cikke szerint a pénzügyminiszter úgy fogalmazott, nagyon fontos hét kezdődött, hiszen nagyok az elvárások az előrelépéssel kapcsolatban. A tárgyalások párhuzamosan, több szekcióban zajlanak a feldolgozandó témák nagy száma miatt. A miniszter bizakodónak nevezte magát, de hozzátette, csak a hét végére derül ki, mennyire sikerült érdemben előrelépni a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében.

Ezek mellett olyan egyeztetések is vannak, amelyeken áttekintik, mely kérdéseket sikerült lezárni, és mely területeken van szükség további megbeszélésekre – tette hozzá.

A lap emlékeztetett, Magyarországnak a 2021–2027-es uniós ciklusban három nagy forráscsomagból jár, illetve áll rendelkezésére érdemi uniós pénz: a kohéziós politikai keretből csaknem 22 milliárd euró, a helyreállítási alapból 10,4 milliárd euró, valamint a közös agrárpolitika magyar stratégiai tervén keresztül 8,4 milliárd euró. Utóbbi az egyetlen alap, amelyből Magyarország minden támogatáshoz hozzáfér, míg a helyreállítási pénzek teljes összege blokkolva van. A 2023-as igazságügyi reform révén az előző, Orbán Viktor vezette kormány már 12,2 milliárd eurónyi kohéziós forrást szabadított fel – derült ki a cikkből.

Szerbia megüzente: ha nem sikerül megállapodni a Mollal, ez lehet az olajfinomító sorsa

A szerb állam is megjelenhet a kérők közt.

Bekeményít az EU a kockázatos befektetések ellen

Az EU megerősíti a kockázatos külföldi befektetésekkel szembeni védelmet – erről szóló szabályokat fogadtak el az Európai Parlamentben.

Mi legyen a vendégmunkásokkal? Túl szigorúak lehetnek a kormány tervei

A szakmai szervezet is aggodalmát fejezte ki.

Véget ért a jó világ a benzinkutakon

A piaci árak ismét emelkednek. A magyar autósok természetesen a védett árat fizethetik.

Varga Mihályék partnerek lesznek a Tisza-kormány egyik fő ígéretében

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) konstruktív partner lesz az euró bevezetésében. 

Gúzsba kötötte Magyar Péterék kezét az előző kormány

Az árszabályozásokról, legyen szó az élelmiszerekről vagy az üzemanyagokról, az új kormány gazdaságitárca-vezetői előzetesen ugyan óvatosan nyilatkoztak, de nem tartották hasznos lépésnek ezeket. Egyelőre mégsem tudják eltörölni, pedig különösen az üzemanyagok esetén sürgető lenne a helyzet megoldása.

Már ezen a héten fontos teszt vár az új kormányra

Május 22-én vizsgálja felül Magyarország szuverén államadós-osztályzatát a Moody’s. Leminősítés nem várható, de érdemes lesz majd figyelni a hitelminősítő esetleges kommentárjára – erről beszélt Imre Lőrinc, az Mfor és a Privátbankár újságírója a Trend FM hétfői adásában.

Még egy több tíz milliárdos búcsúajándékot hagyott az Orbán-kormány

Négy évre szól a keretszerződés.

Erről döntött a Magyar-kormány

Második ülését tartotta az új kabinet.

Visszavonták az ukrán pénzszállítók kiutasítását

A kiutasítás jogalapja megszűnt.

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Így léphetnek szintet a kkv-k.

