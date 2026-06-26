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Makró

Karnyújtásnyira a GTA VI, ez is kasszasiker lesz?

mfor.hu

A Grand Theft Auto 6, a világ egyik legjobban várt játéka, amely már most is hatalmas érdeklődést váltott ki. A legendás sorozat új része hosszú évek fejlesztése után már előrendelhető, a megjelenés november 19-e.

Bár annak idején az első rész egy rendőrös, bűnüldözős videójátéknak készült, ma mégis ez a legnépszerűbb bűnöző központú, nyílt világú játék franchise. Előző epizódja, a GTA 5 több Guiness-rekordot is megdöntött és már megjelenése első napján visszahozta az árát.

Ez az egyetlen játék, amelyhez annyira igazodik az iparág, hogy a megjelenés előtti és utáni hónapban senki sem dob piacra új játékot, mert úgyis mindent leuralna a GTA.

A franchise történetéről, várakozásokról, és a videojáték piacról a Prohardver újságírójával, Bodnár Csabával Kovács Gergő beszélgetett a Trend FM-en. 

A beszélgetést itt hallgathatja meg:

 

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