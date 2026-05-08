Kartávolságra vagyunk a 300 forintos dollártól

Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben, és az idei legerősebb szintjénél jár – írja az MTI.

Az eurót hat órakor 354,68 forinton jegyezték a reggel hét órai 356,78 forint után. A dollár jegyzése 301,12 forintra ment le 303,96 forintról, a svájci franké pedig 387,48 forintra csökkent 389,78-ról. A forint így reggel óta az euróval és a svájci frankkal szemben 0,6 százalékkal, a dollár ellenében 0,9 százalékkal erősödött.

A forint heti teljesítménye a hétfői kezdés óta 2,3 százalék erősödés az euróval, 2,8 százalék erősödés a dollárral és 2,2 százalék erősödés a svájci frankkal szemben.

Az év eleje óta a forint 7,8 százalékkal erősödött az euró, 8,0 százalékkal a dollár és 6,2 százalékkal a svájci frank ellenében, ezzel jelenleg idei legerősebb szintjén tart.

Idei leggyengébb szintjéhez képest – ami március első felében volt – a forint 10 százalékkal erősödött az euróval, bő 12 százalékkal a dollárral és közel 11 százalékkal a svájci frankkal szemben.

Az euró a mostanihoz hasonló, 355 forint körüli szinten legutóbb 2022 februárjában járt, de tartósan 2021 június-júliusában mozgott rendszeresen ebben a tartományban. A dollár 300-305 forintos sávja utoljára szintén 2021 nyarán volt tartósabban jellemző, mielőtt a Fed kamatemelései és az energiaválság erős dollárt hozott. A svájci frank 388 forint körül utoljára 2021 végén, 2022 elején mozgott, a frank később többnyire 400 forint felett járt.

A forint árfolyammélypontja 2022. október közepén alakult ki, az euró 430 forint feletti, a dollár és a svájci frank 440 feletti jegyzésével.