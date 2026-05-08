Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Kartávolságra vagyunk a 300 forintos dollártól

Tovább erősödött a forint pénteken, a dollárárfolyam 301 körül áll péntek este. Az euró árfolyama is több mint négyéves csúcson, 354-nél jár.

Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben, és az idei legerősebb szintjénél jár – írja az MTI.

Az eurót hat órakor 354,68 forinton jegyezték a reggel hét órai 356,78 forint után. A dollár jegyzése 301,12 forintra ment le 303,96 forintról, a svájci franké pedig 387,48 forintra csökkent 389,78-ról. A forint így reggel óta az euróval és a svájci frankkal szemben 0,6 százalékkal, a dollár ellenében 0,9 százalékkal erősödött.

A forint heti teljesítménye a hétfői kezdés óta 2,3 százalék erősödés az euróval, 2,8 százalék erősödés a dollárral és 2,2 százalék erősödés a svájci frankkal szemben.

Az év eleje óta a forint 7,8 százalékkal erősödött az euró, 8,0 százalékkal a dollár és 6,2 százalékkal a svájci frank ellenében, ezzel jelenleg idei legerősebb szintjén tart.

Idei leggyengébb szintjéhez képest – ami március első felében volt – a forint 10 százalékkal erősödött az euróval, bő 12 százalékkal a dollárral és közel 11 százalékkal a svájci frankkal szemben.

Az euró a mostanihoz hasonló, 355 forint körüli szinten legutóbb 2022 februárjában járt, de tartósan 2021 június-júliusában mozgott rendszeresen ebben a tartományban. A dollár 300-305 forintos sávja utoljára szintén 2021 nyarán volt tartósabban jellemző, mielőtt a Fed kamatemelései és az energiaválság erős dollárt hozott. A svájci frank 388 forint körül utoljára 2021 végén, 2022 elején mozgott, a frank később többnyire 400 forint felett járt.

A forint árfolyammélypontja 2022. október közepén alakult ki, az euró 430 forint feletti, a dollár és a svájci frank 440 feletti jegyzésével.

Egyelőre csak sejteni lehet, mennyire rossz üzletet kötött a Mol az Egyesült Államokkal

500 millió dollárért vásárolt 510 ezer tonna nyersolajat a Mol-csoport az Egyesült Államoktól áprilisban. Ha ezt heteken belül megkapták, akkor nem kötöttek annyira rossz üzletet, de a hordónkénti 130 dollár körüli ár hosszútávú szerződésnél igen hátrányos.

Még gyorsan kiszórt 1,3 milliárdnyi támogatást a Szerencsejáték Zrt. a választások előtt

Lottószelvény nélkül is lehetett százmilliókat nyerni.

Bekopogott az iráni háború, újabb javaslatot kaptak Magyar Péterék az inflációs adat láttán

Iráni háború és hatósági árak – ez a két kulcstényező alakítja már most is a magyar inflációt és rajzolhatja át a várakozásokat. Az éves alapon áprilisban 2,1 százalékra gyorsuló fogyasztóiár-index inkább pozitívan lepte meg az elemzőket, de kíváncsian és óvatosan tekintenek a jövőbe. A kockázatok olyan jelentősek, hogy még a kamatemelés lehetőségét sem lehet lesöpörni az asztalról.

Hatalmas meglepetés várja szombaton a benzinkutakon

Komoly változás az árakban.

Áprilisban sem lassítottak Nagy Mártonék, bődületes hiánnyal adják át a kasszát a Tisza-kormánynak

Közel 3850 milliárd forint a hiány.

Bod Péter Ákos

Bod Péter Ákos: újabb áremelkedési hullám jön itthon az iráni válság miatt

Arra kell felkészülnünk, hogy a Hormuzi-szorosban történtek miatt 2026 nyarától újabb áremelkedési impulzus éri a magyar gazdaságot is.

Újabb fordulat: Trump haladékot ad az uniónak

Egy bíróság pedig fontos döntést hozott.

Annyi az olcsó olajnak – újra a lélektani határ felett az ár

Idegesen reagáltak a piacok a friss hírekre.

Kiderült, mennyi volt az infláció a választás hónapjában – innen indulhat a Tisza-kormány

Az éves szintű fogyasztói árindex gyorsult áprilisban márciushoz képest, az egy hónap alatt mért áremelkedési ütem stagnált.

Pénteken kiderül, mekkora mínusszal adja át a kasszát az Orbán-kormány

Gyors tájékoztatást adnak Nagy Mártonék.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

