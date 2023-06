Csak egy kihívója akadt Kasza Tibiéknek

Az RTL hétköznapi palettájában a 23. héten sem történt változás, így a főműsoridő első felében az amerikai ’Price is Right’ honosított változata, a ’Tippelj és vidd el!’ érkezett – a termékek árának megtippeléséről szóló vetélkedőt Istenes Bence vezeti Magyarországon. A széria hetek óta gyengélkedik, a 22. héten elért mélyponthoz képest azonban most sikerült valamennyire javítani, és az epizódok átlagos nézettsége 370 ezer körül alakult – az más kérdés, hogy úgy, hogy egyetlen rész sem jutott 400 ezer néző fölé, a csatorna feltehetőleg továbbra sem elégedett. A javulás a kereskedelmi szempontból kiemelten fontosnak számító 18-49 évesek korcsoportjában már nem jelent meg érdemlegesen, itt ismételten 11 százalék körül alakult a közönségarány.

A műsorsáv második felében ’A mi kis falunk’ érkezett, a saját gyártású sorozat nézettsége megugrott a korábbi hetekhez képest, és a hétköznapokon 300 ezer körüli szintre emelkedett, közönségaránya a kiemelt kereskedelmi korcsoportban pedig 13,5 százalék körül alakult, amely szintén erősödés az elmúlt hetekhez képest.

A Szerencsekerék továbbra is külön kategória

Miközben szinte minden más műsor esetében az látszik, hogy a jó idő és a nyár mintha elfújta volna a tévénézőket, a Szerencsekerék tovább dübörög. Kasza Tibiék a héten 720 ezres átlagnézettséget produkáltak, a szokás szerint csak saját magával versenyző műsor részei közül a legsikeresebbnek a csütörtöki adás bizonyult 751 ezres közönségszámával, így ez lett a 23. hét legnézettebb adása.

A Szerencsekerék műsorvezetőjének nincs oka a panaszra. Fotó: Facebook/Kasza Tibor

A vetélkedő hagyományosan jól teljesít a fiatalabbak körében, itt közel 20 százalékos közönségarányt ért el a héten átlagosan – a szegmensben azonban a héten nem jött össze a győzelem. Hamarosan eláruljuk, miért.

A műsorsáv második felében – a 22. héten finálézó Párharc után – a TV2-nél is kisebb üresjárat alakult ki, a csatorna most az ’A nagy ő – The Bachelor’ ismétléseit tűzte műsorra, átlagosan 180 ezer fős nézettséggel.

Megtartották a klubcsapatok csúcsdöntőjét

A Manchester City legyőzte az olasz Internazionale csapatát, és megnyerte a Bajnokok Ligáját. A meccs érthető módon a magyar szurkolókat is nagy számban érdekelte, így a hét legnézettebb műsorai közé is befért. Míg a teljes lakosság körében 611 ezren követték az eseményeket a képernyők előtt, addig a 18-49-es korcsoportban 215 ezer nézőt érdekelt a mérkőzés, 21,2 százalékos közönségarány mellett, így ez lett a szegmens legjobb számokat hozó műsora a héten.

Csendes hétvége

Szombatonként mostanában sosincs oka az RTL-nek panaszra, hiszen az ’A mi kis falunk’ rendre megveri az ellene csatába küldött filmet, a sorozat aktuális része 628 ezres közönségével könnyedén megelőzte az egyébként ikonikus ’Indiana Jones és az elveszett frigyláda fosztogatói’ film 179 ezres nézettségét.

Miután jelenleg egyik kereskedelmi csatorna sem futtat vetélkedőt vagy tehetségkutatót vasárnaponként, a hét utolsó napján jellemzően az viszi a pálmát, aki sikeresebben választott filmet és sorozatot. Az este abszolút győztese a Cobra 11 lett 353 ezer fős nézettségével, megelőzve a párhuzamosan futtatott ’Gemini Man’ által elért 311 ezret.

Itt a nyár

Lassan már egyértelmű, hogy a jó idő, és a szabadságolási időszak megkezdése a nézettségi adatokra is hatással van, hiszen értékelhető számokat mostanra már szinte csak az abszolút az elmúlt időszak sikerműsorának számító Szerencsekerék tud felmutatni. Ennek fényében nem meglepő, hogy a TV2 ismételten győzött a 23. héten, és a 18-49-es évesek körében mért, átlagos napi közönségarányok harcában kis különbséggel, de megszerezte az első helyet, miután 12,7 százalékos átlagot ért el az RTL 12,6 százalékával szemben.