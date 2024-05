Várja a támogatókat Borkai Zsolt jachtos ügyvédjének kaszinós alapítványa

Zártból nyílt alapítvánnyá változott a Treff-Center Vagyonkezelő Alapítvány idén március közepén - derül ki bírósági döntésekből. Nem tűnik nagy dolognak, pedig ez jelentős esemény. Ehhez az alapítványhoz tartozik ugyanis a győri, a miskolci és a pécsi kaszinó is. Lapunk írta meg azt a különleges pillanatot, amikor a NER két emblematikus intézménye, a kaszinó és a vagyonkezelő alapítvány, találkozott egymással. Ráadásul éppen Győrben, ahol a Borkai-ügy kapcsán lett a napnál is világosabb a politika és a gazdaság összefonódása, hiszen a volt polgármester és a helyi vállalkozói elit együtt jachtozott az Adriai-tengeren. Azon a bizonyos jachton ott volt Rákosfalvy Zoltán ügyvéd is, akinek cége eddig a győri, a miskolci és a pécsi kaszinókat birtokolta.

Nagy pénzt termelnek az alapítványi kaszinók

A három kaszinó koncessziója konkrétan a Casino Win csoporthoz tartozik, a cégek tulajdonosa Rákosfalvy Zoltán volt a Treff-Klub Kft.-én keresztül. A múlt idő azért indokolt, mert a Treff-Klub tulajdonosa tavaly október 25-e óta a budapesti központú Treff-Center Vagyonkezelő Alapítvány. Zárt alapítványról volt szó, ez azt jelenti, hogy az alapító nem engedi meg az alapítványhoz való csatlakozást. Bírósági papírokból csak annyit lehetett látni, hogy az alapítvány képviselője és kuratóriumi tagja Kruppa Zsolt András, aki a kaszinós cégek ügyvezetője is.

Ez változott meg idén márciusban: a kaszinós alapítvány nyílt lett. Ez azt jelenti, hogy ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, amennyiben az alapítvány céljával egyetért, azt támogatni kívánja pénz- és/vagy egyéb eszközökkel, és csatlakozását a kuratórium elfogadta. A csatlakozások növelhetik az alapítvány vagyonát, de közvetlenül a működésre is fordíthatók a csatlakozó szándékának megfelelően. Tehát lehet csatlakozni és támogatni a NER kaszinós alapítványát.

Az biztos, hogy március végén az alapítvány egyedüli tagja még Rákosfalvy Zoltán ügyvéd. A Treff-Klub Kft.-nek ugyanis nyilvános lett a 2023-as beszámolója, az osztalékról pedig maga a győri jogász nyilatkozott, mint az alapítvány egyedüli tagja. A győri, a miskolci és a pécsi kaszinóból tehát ebbe a cégbe érkeznek meg az osztalékok: egyelőre annyi látszik, hogy a győri kaszinót terelgető Casino Win Kft.-nek 2,3 milliárd forint bevétele volt, ebből mindössze 34,3 millió forint nyereséget termelt, osztalékot pedig nem fizetett. Ellenben a Treff-Klub beszámolójából az olvasható ki, hogy egymilliárd forint osztalék csak beérkezett a céghez, ez vélhetően a miskolci és a pécsi egységnek köszönhető.

Kapcsolódó cikk Kaszinók, cigi, satöbbi - A leggazdagabb magyarok 5+1 vagyonkezelő alapítványa Az elmúlt hetekben sorra írtuk meg a leggazdagabb magyarok újonnan gründolt vagyonkezelő alapítványait. Most ezeket listázzuk.

Elvileg azért egyre népszerűbb a NER-ben a vagyonkezelő alapítvány, mert úgy képes egyben tartani a vagyont, hogy a családtagok vagyoni érdekeltsége és befolyása megmarad. A kaszinók esetében viszont nincs szó családról, amely fáradtságos munkával felépített volna egy családi vállalkozást, amelyet fontos megőrizni és a következő generációnak megőrizni a családi vagyont. A kaszinók koncessziós jogát az Orbán-kormány osztja ki, a Casino Win Kft. engedélye konkrétan 2026-ig tart, bár persze meghosszabbítható akár 35 évvel.

Azért is fontos, hogy nyílt lett az alapítvány, mert így a csatlakozók növelhetik az alapítványi vagyont. Lapunk kérdésére Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a május 9-ei Kormányinfón elmondta: nincs felső határa annak, hogy egy vagyonkezelő alapítványba mekkora vagyont lehet belepakolni. Az alapítványi változásból azt a következtetést is le lehet vonni, hogy további pénzek futhatnak majd be a jövőben Rákosfalvy Zoltán alapítványába.