4p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Makró Szerencsejáték

Kaszinókoncesszió: milliárdos döntést hozott az Orbán-kormány Sopronban

Vég Márton
Vég Márton

A soproni kaszinó engedélye január 15-én járt le, de mehet tovább a játék.

Nem kell tovább aggódniuk a soproni kaszinósoknak, ugyanis a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága fél évvel meghosszabbította a soproni kaszinó engedélyét – derül ki a hatóság oldaláról. A soproni egység koncesszióját birtokló CAI Hungary Kft. a Casino Sopron Kft. tulajdonában van, ez a cég pedig Garancsi István Futball Invest Zrt. nevű vállalkozásának 45 százalékos, valamint az osztrák Casinos Austria International (CAI) GmbH többségi tulajdonában áll.

Az eddig érvényes koncesszió január 15-én járt le, ez pedig azt is jelenthette volna, hogy az Orbán-kormány a jövőben már másnak szánja az értékes zsetonokat. Kiírt új pályázat nem volt, igaz, ez nem is feltétlenül lett volna szükséges, hiszen akit a kormány megbízhatónak minősít, annak pályázat nélkül is odaadhatja a koncessziós jogot a kaszinónyitásra.

Sopronban mehet tovább a játék
Sopronban mehet tovább a játék
Fotó: Pixabay

Már január 14-én frissítették a hatóság oldalát és megjelent, hogy a CAI Hungary Kft. engedélyét 2026. július 31-ig meghosszabbították, így nyugodtan mehet tovább a játék. Ugyanakkor arra egyelőre nincs magyarázat, hogy miért csak fél évvel toldották meg a soproni kaszinó engedélyét. Az eddigi hatályos papír 10 évre szólt, így a mindössze féléves hosszabbítás nagyon rövid időnek számít. Főleg annak tükrében, hogy a budapesti kaszinók engedélyét 2021-ben 35 évvel toldották meg, ami a törvényi maximumot jelenti, így azok 2056-ig érvényesek.

A fővárosi kaszinókkal nem veszi fel a versenyt, de szinte évről évre rekordokat dönt a soproni kaszinó: a 2023-as 6,2 milliárd forintos forgalmat 2024-ben 7,2 milliárd forintra sikerült feltornáznia, amiből közel 1,7 milliárd forint profit jött össze. Ezt a tulajdonosok két részletben tavaly ki is vették a cégből – derült ki a CAI Hungary Kft. nyilvános beszámolójából. A legnagyobb bevételt a játékautomaták hozzák: a 7,2 milliárd forintból 6,3 milliárd forint köszönhető a pénznyerőknek. 

A Casino Sopron játékkaszinót 1989 márciusában alapította a magyar Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Vállalat, valamint az osztrák állam tulajdonában álló, szerencsejátékban nagy múltra visszatekintő cég, a Casino Austria AG. Később 1992 áprilisában a Danubius részesedését megvette a Szerencsejáték Rt (a jelenlegi Szerencsejáték Zrt.)

– szól a soproni kaszinó bemutatkozása.

Ma már viszont egészen más szereplők örülhetnek a milliárdos profitnak. Az állami lottócég ugyanis már sem a soproni, sem a budapesti kaszinókban nem érdekelt, minden koncesszióját évekkel ezelőtt elvették az amúgy évről évre kimagasló eredményt elérő társaságtól. A soproni kaszinó profitjának legalább fele elvileg Ausztriába vándorol, a CAI ugyanis részben osztrák állami tulajdonban, részben pedig Európa egyik legnagyobb kaszinóüzemeltető és elektronikus játékgépeket gyártó cége, az osztrák Novomatic AG tulajdonában van, amelyet Johann Graf alapított. A kisebbségi tulajdonos pedig Garancsi István.

A legutóbbi beszámolóból kiderült, hogy 2024. augusztus 1-től életbe lépett egy módosítás a koncessziós szerződéshez, amelynek keretében a társaságnak utólagosan egyszeri koncessziós díjkülönbözetet kellett megfizetnie a 2021-2024 közötti évekre vonatkozóan az államnak. Az utólagos egyösszegű koncessziós díjkülönbözetnek eredményre gyakorolt hatása nem volt, mert a játékadónál figyelembe vették csökkentő tényezőként.

Hamarosan, január 31-én lejár a debreceni és a nyíregyházi kaszinó engedélye is, amiket még 2024-ben hosszabbítottak meg másfél évvel. A hosszabbításokról a Nemzeti Koncessziós Iroda környékén születnek meg a döntések, amely Rogán Antal kabinetminiszter felügyelete alá tartozik.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Már csak kéznyújtásnyira a NIS-Mol szerződés

Közel a megállapodás a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról a Mol és a tulajdonos Gazpromnyefty és a szerbiai vezetés között, aminek nyomán korábban nem látott biztonságba kerülne Közép-Európa energiaellátása – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Belgrádban.

Mutatjuk az Otthoni Energiatároló Program pályázatának tudnivalóit

Február 2-val hivatalosan is elstartol az Otthoni Energiatároló Program, amelynek pályázati anyagát szerdán tették közzé. A Magyar Akkumulátor Szövetség szakmai részvételével kidolgozott program keretében a magyarországi háztartások napelemes rendszerek energiatároló egységeinek finanszírozására igényelhetnek támogatást. A program összesen 100 milliárd forintos keretösszeggel indul el, amelyből háztartásonként 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást lehet kérelmezni.

Nagyra kerekedik a szeme, ha meglátja a dízel árváltozását

Nagyra kerekedik a szeme, ha meglátja a dízel árváltozását

A benzinesek megnyugodhatnak a kutaknál.

Bécsben tudtuk meg, hogy mennyivel nőhet idén a magyar gazdaság

Bécsben tudtuk meg, hogy mennyivel nőhet idén a magyar gazdaság

A magyar gazdaság teljesítménye 2025-ben a leggyengébb volt a közép-kelet-európai régióban. Idén javulást várnak az elemzők. A választásokig a lakossághoz érkező kifizetések húzhatják a GDP-t, a helyzet nagyon hasonlít a 2022 elején látottakhoz. Mindeközben nemcsak az április 12-i voksolás, hanem Donald Trump venezuelai beavatkozása és az ebből fakadó geopoitikai átrendeződés is lázban tartja a Magyarországgal foglalkozó elemzőket.

E számoktól megrettenhet Nagy Márton

E számoktól megrettenhet Nagy Márton

2025 novemberében az ipari termelés volumene 5,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0 százalékkal kisebb volt a 2025. októberinél

Lecsúszott estére a forintárfolyam

Lecsúszott estére a forintárfolyam

Mindhárom fő devizával szemben gyengült a forint szerdán, a legnagyobb mértékben a svájci frankhoz viszonyítva.

Feszesebb piaci környezetet vetít előre az OPEC

Feszesebb piaci környezetet vetít előre az OPEC

Az olajkereslet bővülésének döntő része az OECD-n kívüli országokból származik – derül ki a friss OPEC-jelentésből. A légi közlekedés élénkülése, valamint a közúti közlekedés és a teherfuvarozás erős teljesítménye is fenntartja a magas keresletet.

Élő beszélgetés László Csabával – a Klasszis Klub Live-ban

A volt pénzügyminiszter, közgazdász, fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire.

Kurali Zoltán: minden nap bizonyítanunk kell a Magyar Nemzeti Bank függetlenségét

MNB-alelnök: minden nap bizonyítanunk kell a jegybank függetlenségét

Vezető jegybankárok kerekasztal-beszélgetésén ismerhettünk meg részleteket a Magyar Nemzeti Bank jövőbeli monetáris politikai terveiről a Financial Times által szervezett Közép- és Kelet-európai Fórumon. Helyszíni tudósításunk Bécsből.

Hiába büszkékedik Szijjártó Péter, az egy főre eső GDP még mindig alacsonyabb keleten, mint nyugaton

Hiába büszkékedik Szijjártó Péter, az egy főre eső GDP még mindig alacsonyabb keleten, mint nyugaton

Az egy főre eső GDP-t nézve még mindig nagy különbség van például Nógrád és Győr-Moson-Sopron megye között. Szijjártó állítását az Eurostat és a KSH adatai is gyengítik.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168