Kaszinókoncesszió: milliárdos döntést hozott az Orbán-kormány Sopronban

Nem kell tovább aggódniuk a soproni kaszinósoknak, ugyanis a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága fél évvel meghosszabbította a soproni kaszinó engedélyét – derül ki a hatóság oldaláról. A soproni egység koncesszióját birtokló CAI Hungary Kft. a Casino Sopron Kft. tulajdonában van, ez a cég pedig Garancsi István Futball Invest Zrt. nevű vállalkozásának 45 százalékos, valamint az osztrák Casinos Austria International (CAI) GmbH többségi tulajdonában áll.

Az eddig érvényes koncesszió január 15-én járt le, ez pedig azt is jelenthette volna, hogy az Orbán-kormány a jövőben már másnak szánja az értékes zsetonokat. Kiírt új pályázat nem volt, igaz, ez nem is feltétlenül lett volna szükséges, hiszen akit a kormány megbízhatónak minősít, annak pályázat nélkül is odaadhatja a koncessziós jogot a kaszinónyitásra.

Sopronban mehet tovább a játék

Fotó: Pixabay

Már január 14-én frissítették a hatóság oldalát és megjelent, hogy a CAI Hungary Kft. engedélyét 2026. július 31-ig meghosszabbították, így nyugodtan mehet tovább a játék. Ugyanakkor arra egyelőre nincs magyarázat, hogy miért csak fél évvel toldották meg a soproni kaszinó engedélyét. Az eddigi hatályos papír 10 évre szólt, így a mindössze féléves hosszabbítás nagyon rövid időnek számít. Főleg annak tükrében, hogy a budapesti kaszinók engedélyét 2021-ben 35 évvel toldották meg, ami a törvényi maximumot jelenti, így azok 2056-ig érvényesek.

A fővárosi kaszinókkal nem veszi fel a versenyt, de szinte évről évre rekordokat dönt a soproni kaszinó: a 2023-as 6,2 milliárd forintos forgalmat 2024-ben 7,2 milliárd forintra sikerült feltornáznia, amiből közel 1,7 milliárd forint profit jött össze. Ezt a tulajdonosok két részletben tavaly ki is vették a cégből – derült ki a CAI Hungary Kft. nyilvános beszámolójából. A legnagyobb bevételt a játékautomaták hozzák: a 7,2 milliárd forintból 6,3 milliárd forint köszönhető a pénznyerőknek.

A Casino Sopron játékkaszinót 1989 márciusában alapította a magyar Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Vállalat, valamint az osztrák állam tulajdonában álló, szerencsejátékban nagy múltra visszatekintő cég, a Casino Austria AG. Később 1992 áprilisában a Danubius részesedését megvette a Szerencsejáték Rt (a jelenlegi Szerencsejáték Zrt.)

– szól a soproni kaszinó bemutatkozása.

Ma már viszont egészen más szereplők örülhetnek a milliárdos profitnak. Az állami lottócég ugyanis már sem a soproni, sem a budapesti kaszinókban nem érdekelt, minden koncesszióját évekkel ezelőtt elvették az amúgy évről évre kimagasló eredményt elérő társaságtól. A soproni kaszinó profitjának legalább fele elvileg Ausztriába vándorol, a CAI ugyanis részben osztrák állami tulajdonban, részben pedig Európa egyik legnagyobb kaszinóüzemeltető és elektronikus játékgépeket gyártó cége, az osztrák Novomatic AG tulajdonában van, amelyet Johann Graf alapított. A kisebbségi tulajdonos pedig Garancsi István.

A legutóbbi beszámolóból kiderült, hogy 2024. augusztus 1-től életbe lépett egy módosítás a koncessziós szerződéshez, amelynek keretében a társaságnak utólagosan egyszeri koncessziós díjkülönbözetet kellett megfizetnie a 2021-2024 közötti évekre vonatkozóan az államnak. Az utólagos egyösszegű koncessziós díjkülönbözetnek eredményre gyakorolt hatása nem volt, mert a játékadónál figyelembe vették csökkentő tényezőként.

Hamarosan, január 31-én lejár a debreceni és a nyíregyházi kaszinó engedélye is, amiket még 2024-ben hosszabbítottak meg másfél évvel. A hosszabbításokról a Nemzeti Koncessziós Iroda környékén születnek meg a döntések, amely Rogán Antal kabinetminiszter felügyelete alá tartozik.