2p
Makró Energiapiac Izraeli-iráni konfliktus Katar Közel-keleti válság Olaj

Katar szerint még csak most jön a feketeleves

mfor.hu

A globális gazdaság még csak most kezdi majd érezni az iráni konfliktus teljes mérvű hatását – jelentette ki szerdán a katari pénzügyminiszter, egyben közölte, hogy hazája legalább egy évig képes lesz ellensúlyozni az ebből eredő problémákat.

„A teljes mérvű hatás közeleg, és már nincs messze”

- hangsúlyozta Ali Ahmed al-Kuvari a Nemzetközi Valutaalap (IMF) Washingtonban tartott tanácskozásán, mindössze a jéghegy csúcsának nevezve a legutóbbi globális árnövekedéseket.

„Úgy vélem, egy-két hónapon belül igazán hatalmas globális gazdasági hatásnak lehetünk tanúi” – mondta.

„Nagyon hamar problémák lesznek az energia elérhetőségével, nemcsak az árakkal. Így, ha meg is engedhetik majd maguknak, nem lesz honnan venni, ami nagyon nagy probléma”

- tette hozzá.

Hozzátette, hogy fennáll annak a veszélye is, hogy a globális műtrágyatermelés és a régióból érkező szállítmányok hirtelen visszaesése miatt világszerte gondok lesznek a termesztési időszakokkal, ami élelmiszerválságot is kiválthat.

A JPMorgan gazdasági szakértői arra figyelmeztettek, hogy a katari gazdaság várhatóan 9 százalékkal fog zsugorodni az idén, miután iráni rakéták elpusztították a cseppfolyósított földgázt termelő rász-laffani üzem kapacitásának 17 százalékát. Kuvari szerint ugyanakkor a háború hatása az ország pénzügyi helyzetét és tartalékait tekintve kezelhető lesz.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Az erősödő forint hatásai a használtautók piacán is megjelenhetnek

Az árfolyamváltozás begyűrűzik.

Varga Mihály meghívta a Tisza gazdasági szakértőjét

Erről Kármán András Facebook-oldalán számolt be.

Már csütörtökön magas szintű brüsszeli delegáció érkezik Budapestre

Magyar Péter mögött egy olyan csapat áll, amely másfél éve dolgozik a Magyarországnak járó uniós források megszerzésén. A határidő így is szorít, de ha Brüsszel rugalmas lesz, akkor van esély arra, hogy a több ezermilliárd forint uniós forrás nem veszik el végleg.

Még akár a technikai recesszióval is számolni kell idén a magyar gazdaságban

Megbicsaklott a tavaly decemberben és januárban látott halovány lendület a magyar iparban. Februárban éves és havi alapon is gyengült a szektor teljesítménye. Az iráni háború nyomán kialakuló energiaválság első negatív hatásai pedig még csak márciusban csaphattak le a vállalatokra. Ha a legrosszabb forgatókönyv valósul meg idén a világgazdaságban, akkor elképzelhető, hogy a magyar gazdaság az év második felében ismét technikai recesszióba süllyed.

Újabb nagy csökkenés jön az üzemanyagok piaci áránál

A gázolaj piaci ára 24 forinttal, a benziné 8 forinttal csökken csütörtöktől. Az Erste elemzői szerint viszont már most ki kellene vezetni a hatósági árakat, mert kiszolgáltatott helyzetbe került Magyarország energiabiztonsága.

Az IMF előrejelzéseit is megrogyasztotta az iráni háború

Már nem olyan kedvezők a globális növekedési kilátások, mint azt a Nemzetközi Valutaalap korábban előrejelezte. Az idei és a jövő évi növekedés is elmaradhat a korábbi évek ütemétől.

Kiderültek a részletek, óriási fordulatra lenne szükség az iparban

Megerősítette az első becslésben szereplő adatokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az ipari termelés éves és havi alapon is csökkent Magyarországon februárban.

Kiderült, kik nyertek a 390 milliárd forintos informatikai közbeszerzésen

Informatikai közbeszerzés eredményét hirdették ki napokkal a választások után: a 390 milliárd forintos tendert több tucat informatikai vállalkozás nyerte el.

Tartja a jó formáját a forint: ennyibe kerül az euró szerda reggel

Minimális erősödéssel nyitott a forint szerda reggel a devizapiacon: a svájci frankhoz viszonyítva 395 alá csökkent a váltószám.

Átalakítja az NB I-es szezon végét az MLSZ

Az első osztály utolsó helyezettje és a másodosztály első helyezettje továbbra is helyet cserél, viszont az NB I utolsóelőtti helyén álló csapat már nem biztos kieső. Jön az osztályozó meccs.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG