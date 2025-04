Katasztrofális krízishez vezethet a vámháború

Ray Dalio a CNBC-nek nyilatkozva, hogy a Kongresszusnak a szövetségi deficitet a bruttó hazai termék 3 százalékára kell csökkentenie. Szerinte, ha ez nem történik meg, akkor a finanszírozás előbb-utóbb óriási problémát okozhat, sokkal súlyosabbat egy normál recessziónál. A cikk szerint félő, hogy egy súlyos bizalmi válság alakul ki, amit nagyon nehéz lesz kezelni világszerte. Maga a pénz értéke forog kockán – mondta Ray Dalio. A kötvénypiac összeomlása olyan eseményekkel kombinálva, mint a belső és nemzetközi konfliktusok, még súlyosabb sokkot okozhatnak a monetáris rendszernek, mint az, amikor Richard Nixon elnök 1971-ben törölte az aranystandardot, vagy – a magyar gazdaságot is mélyen megrázó – 2008-as globális pénzügyi válság.

Abban a szakértők döntő többsége egyetért, hogy a Donald Trump által elindított vámháború nem jelent megoldást azokra a problémákra, amelyekre az amerikai elnök hivatkozik. Az éles piaci reakciók egyelőre visszakozásra kényszerítették Donald Trumpot, ám többek szerint a tőzsdei reakciónál sokkal nagyobb problémák is lehetnek – írja laptársunk, a Klasszis Média csoporthoz tartozó Privátbankár a trumpi vámok hatásait elemezve .

A bizalomhiány nagyon nem hiányzik a világgazdaságnak, márpedig most ebbe az irányba mutatnak a fejlemények.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!