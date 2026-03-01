Katonák jelennek meg a Paksi Atomerőműnél és a nyíregyházi reptéren is

Felállt az egyeztető törzs, melynek a feladata az, hogy a Belügyminisztérium és az Energiaiügyi Minisztérium képviselőivel közösen a honvédség biztosítsa a kritikus energetikai létesítmények megerősítését, miután a kormány döntött a katonai jelenlét megerősítéséről ezeken a helyszíneken.

Az MTI vasárnapi tudósításából kiderül: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Paksi Atomerőműbe látogatott és a létesítmény védelmi szervezetének vezetőjével, illetve katonai parancsnokokkal egyeztetett a témáról.

„Elrendeltük 20, majd további 40 végpont biztosítását és holnap egyeztető törzsülést fogok tartani, ahol a további végpontok megerősítéséről fogunk dönteni, illetve ez most már végrehajtásra is kerül”

mondta a miniszter.

Vasárnap katonai védelmet kapott a nyíregyházi repülőtér is, ahol péntektől két helikopter látja el a légi légvédelmi feladatokat.

A Szolnokról érkezett helikopteralakulat alapvetően a légi légvédelmi feladatrendszert látja el, ezek közé tartozik a drónvédelem, valamint egy ismeretlen, beazonosíthatatlan légi jármű vagy eszköz beazonosítása, elfogása, esetleg a földre kényszerítése – erről Freytag Péter, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár őrnagya beszélt Nyíregyházán az MTI tudósítása szerint. Bár a hírügynökség a hírhez mellékelt fotó képaláírásába azt írta, az „iráni háború miatt” fokozták a védelmet, azt még a háború kirobbanása előtt, állítólagos ukrán fenyegetésre hivatkozással rendelte el a miniszterelnök.

Katona egy Airbus H225M típusú helikopter mellett a nyíregyházi repülőtéren 2026. március 1-jén. A Védelmi Tanács döntése alapján két helikopter látja el a légi légvédelmi feladatokat.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Orbán Viktor Ukrajna miatt döntött a védelem megerősítéséről

Orbán Viktor csütörtökön beszélt arról, hogy szerinte

Ukrajna további akciókra készülhet a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.

Ezért elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. „Ez azt jelenti, hogy a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárítására szükséges eszközöket is telepítünk” – fogalmazott a miniszterelnök.

Kapcsolódó cikk Csütörtökön újraindulhat a Barátság kőolajvezeték, Orbán Viktor mégis bejelentést tett A szerdai kormányülésen rendelték el.

Mindazonáltal a legutóbbi Kormányinfón elhangzott: a NATO 4. cikkelye szerinti konzultációt nem kért a kormány - Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, a magyar kormány nem számol közvetlen katonai fenyegetéssel.