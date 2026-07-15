Kattan bilincs az MNB-alapítványok ügyében indult büntetőeljárásban? Ligeti Miklóst kérdezzük a Klasszis Klub Live-ban

A július 23-án, csütörtökön 15:30-kor kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

A kormányváltás egyik legizgalmasabb kérdése – ami az április 12-én győztes Tisza Párt egyik legnagyobb jelentőségű ígéretéből ered –, hogy vissza lehet-e szerezni az utóbbi tizenhat évben jogtalanul a NER-hez került vagyonokat és ha igen, mennyit.

Erre lenne hivatott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, amely létrehozásáról szóló törvényjavaslat parlamenti vitája a napokban kezdődött meg. Magyar Péter közlése szerint a hivatal várhatóan szeptemberben állhat fel, akkor derül ki az elnök személye. Jelenleg még nem tudni, hogyan választják ki az új vezetőt. Ha pályázat által, akkor máris van egy jelölt: Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója megfontolná, hogy elinduljon e posztért.

A Transparency és Ligeti volt az, amely és aki a 2014 augusztusában kipattant MNB-alapítványi botrány felgöngyölítésében, a potenciális felelősök – mindenekelőtt Matolcsy György 2013-2025 közötti jegybankelnök és fia, Ádám – felderítésében az élen járt. Az Állami Számvevőszék feljelentése nyomán tavaly márciusban hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt két szerv, a Központi Nyomozó Főügyészség és Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda is büntetőeljárást indított, amely során közel száz magánszemély, három tucat cég és tizenegy magántőkealap összesen csaknem 92 milliárd forint összértékű vagyonát (készpénzt, értékpapírokat és bankszámlákat) zároltak, miközben a házkutatások során több tíz terrabájtnyi adatot és bizonyítékot foglaltak le. Mindezek ellenére a nyomozás egyelőre ismeretlen tettes ellen folyik, nevesített gyanúsított kihallgatása egyelőre nem történt meg. Vajon miért?

Ligeti Miklós július 23-án, csütörtökön 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Klub Live vendége

Fotó: YouTube

Apropó, magántőkealapok. Július 1-jén lejárt az Európai Unió által adott türelmi idő, így a 2025 előtt bejegyzett magántőkealapoknak fel kell fedniük a tényleges tulajdonosaik kilétét. Csakhogy van egy bökkenő: ez a kötelezettség a Magyar Nemzeti Bank (MNB), valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé áll fenn – az MNB már jelezte is, hogy immár teljesen rálát a magántőkealapok mögöttes haszonhúzóira –, mások, például újságírók, bankok, vagy egyéb hatóságok csak úgy férhetnek hozzá az adatokhoz, ha igazolják, hogy azok megismeréhez jogi érdekük fűződik. Ez nem nesze semmi, fogd meg jól?

Ezeket a témákat tervezzük körbejárni Ligeti Miklóssal a Klasszis Klub Live következő, július 23-án, csütörtökön 15 óra 30 perckor kezdődő egyórás élő adásában. Amelyben azonban szokás szerint nemcsak mi, hanem olvasóink és nézőink is kérdezhetnek vendégünktől.

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg: