Kegyetlen drágulás jön a dízelnél, és a benzinesek sem örülhetnek

Nagyot ugrik a dízel nagykereskedelmi ára szombaton, és a benziné is emelkedik. A benzin bruttó 7 forinttal, a gázolaj bruttó 17 forinttal kerül majd többe – írja a holtankoljak.hu.

A gázolaj csütörtökről péntekre is 11 forinttal drágult: az előző napi 603 forint után ma már 614 forint egy liter dízel átlagára. A benzin 5 forinttal drágább átlagosan, mint előző nap, 573 forintról emelkedett 578-ra a literenkénti ár. A benzinkutak árazása között nagy különbség lehet: az autópályák mellett egy liter dízel 650-682 forintba, egy liter benzin pedig 618-638 forintba is kerülhet.

Az üzemanyagárak nagyot emelkedtek a közel-keleti háború hatására: a benzin átlagára előző héten még 560 forint volt, egy hónappal korábban pedig 551 forint. Egy liter gázolaj két héttel ezelőtt 571 forint, egy hónappal korábban pedig 568 forintba került.

A dízel utoljára tavaly április elején került ennyibe, a benzin ára tavaly november óta nem volt ilyen magas.

