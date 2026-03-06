2p

Makró Üzemanyagok

Kegyetlen drágulás jön a dízelnél, és a benzinesek sem örülhetnek

mfor.hu

Szombaton 17 forinttal emelkedik a dízel, 7 forinttal pedig a benzin nagykereskedelmi ára, ekkora áremelkedésre számíthatunk a kutakon. A dízel ára már csütörtökről péntekre is nagyot ugrott.

Nagyot ugrik a dízel nagykereskedelmi ára szombaton, és a benziné is emelkedik. A benzin bruttó 7 forinttal, a gázolaj bruttó 17 forinttal kerül majd többe – írja a holtankoljak.hu.

A gázolaj csütörtökről péntekre is 11 forinttal drágult: az előző napi 603 forint után ma már 614 forint egy liter dízel átlagára. A benzin 5 forinttal drágább átlagosan, mint előző nap, 573 forintról emelkedett 578-ra a literenkénti ár. A benzinkutak árazása között nagy különbség lehet: az autópályák mellett egy liter dízel 650-682 forintba, egy liter benzin pedig 618-638 forintba is kerülhet.

Az üzemanyagárak nagyot emelkedtek a közel-keleti háború hatására: a benzin átlagára előző héten még 560 forint volt, egy hónappal korábban pedig 551 forint. Egy liter gázolaj két héttel ezelőtt 571 forint, egy hónappal korábban pedig 568 forintba került.

A dízel utoljára tavaly április elején került ennyibe, a benzin ára tavaly november óta nem volt ilyen magas.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa az Mfor hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

