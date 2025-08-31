Keleti csukás: valami váratlan történt Csányi Sándor családi cégének üzbegisztáni bizniszével

Eddig arról szóltak a hírek, hogy a Csányi Sándorhoz köthető cégbirodalom miként terjeszkedik Üzbegisztánban, most viszont valami megváltozott. Az Opten nyilvános adatbázisa szerint a Bonafarm Üzbegisztán Holding Zrt. végelszámolás alá került.

A végleges döntés már augusztus 18-án megszületett, de az erről szóló végzés csak augusztus 27-én jelent meg a nyilvános dokumentumokban.

A végelszámolás egyszerűsített módon történik, ennek lényege, hogy az eljárást a végelszámolás kezdő időpontjától számított 150 napon belül be kell tudni fejezni. Végelszámolót nem kell választani, a feladatokat a cég vezető tisztségviselője, tisztségviselői látják el. Ebből következik, hogy a vezető tisztségviselő által adott meghatalmazások a végelszámolás alatt is érvényesek. Tehát gyakorlatilag házon belül szépen lerendezik az ügyet.

Nem volt valami hosszú életű a Bonafarm Üzbegisztán Holding Zrt., bevétele nem is volt. A hvg.hu írta meg tavaly áprilisban, hogy már külön vagyonkezelő kellett Csányi Sándor családi cégének az üzbegisztáni bizniszekhez. A vagyonkezelő a Bonitás 2002. Zrt.-én keresztül kapcsolódott Csányi Sándor bankár családi cégbirodalmához.

A Bonafarm Üzbegisztán Holding Zrt. igazgatóságának tagja lett Csányi Attila, aki a család agrárportfólióját irányítja, valamint Kvancz Gábor Bonitás-elnök és Nagy György, az OTP-vezér gyakori üzleti partnere, a Westbay-csoportot felépítő milliárdos. A cikk szerint a közép-ázsiai üzletet kétségtelenül megalapozta Orbán Viktor kormányfő 2021-es taskenti útja. Azóta az OTP Bank a többségi tulajdonosa Üzbegisztán ötödik legnagyobb pénzügyi szolgáltatójának, az Ipoteka Banknak, és a két ország létrehozott egy 50 millió eurós befektetési alapot is a tőkeáramlás elősegítésére.

Csányi Sándor Üzbegisztánban is szerencsét próbált

Hogy pontosan miért döntöttek a végelszámolás mellett, azt egyelőre nem lehet tudni, de küldtünk kérdést a cégcsoportnak, amint megérkezik a válaszuk, frissítjük cikkünket.

A magyar kormány és Üzbegisztán továbbra is remek kapcsolatot ápol. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter július közepén beszélt arról, hogy új dimenzióba lépett az együttműködés Magyarország és Üzbegisztán között azáltal, hogy azt két friss megállapodással kiterjesztették az energetika területére is. A fideszes politikus komoly sikertörténetnek nevezte a magyar-üzbég gazdasági együttműködést, és erre példaként említette, hogy tavaly megdőlt az Üzbegisztánba irányuló magyar exportrekord.

A külügyminiszter szerint az OTP az üzbegisztáni bankpiac fontos szereplője lett, és ezzel kinyitotta az ajtót a hazai vállalatok előtt, amit az a megállapodás is elősegít, amelynek értelmében Taskent mellett egy ipari park jön létre elsősorban a magyar cégek beruházásai számára.

Zajlik az előkészítése egy 60 milliárd forintos magyar baromfiüzem építésének, ahogy egy gyógyszergyártási beruházásnak is.

Aggódni persze nem kell a Csányi-birodalomért. Míg a 2023-as céges beszámolók alapján Csányi Sándor családi alapítványában landolhatott a legnagyobb osztalék, addig a 2024-es eredmények alapján biztosan nem. Az Unity Vagyonkezelő Alapítvány tulajdonában lévő Bonitás 2002 Zrt. céges beszámolójából kiderült: 8,3 milliárd forint profittal zártak, de osztalékot nem fizettek. A Bonitás 2002 Zrt.-én keresztül a komplett Bonafarm-csoport, az ország egyik meghatározó élelmiszergazdasági vállalatcsoportja is bekerült a családi vagyonkezelő védelme alá.

Tavaly decemberben derült ki, hogy Csányi Ádám, Csányi Sándor negyedik gyermeke igazgatósági tag lett a családi vagyonkezelő vállalatban, a frissen alapított Unity SK Holding Zrt.-ben. A társaság tulajdonosa a Unity Vagyonkezelő Alapítvány, amelynek kurátorai Csányi Sándor OTP-elnök gyerekei, akik megbízatása a 80. életévük betöltéséig szól.