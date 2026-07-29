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Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?

Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest

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Keleti nyitás és akkumulátoripar: szakít a Tisza-kormány az orbáni hagyományokkal?

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Az elmúlt években a Magyarországra érkező külföldi beruházók között rohamosan nőtt az akkumulátoriparba befektető cégek szerepe. Emellett a 2020-as évektől egyre inkább a távol-keleti működőtőke vette át az uralmat: tavaly a legnagyobb beruházók dobogóján Kína foglalta el az első, Szingapúr pedig a második helyet. Kérdés, hogy a Tisza-kormány alatt megváltozhatnak-e a legfontosabb iparági vagy akár földrajzi irányok.

Eddig a japán autóipari óriáshoz, a Suzukihoz köthető a Tisza-kormány alatt bejelentett legnagyobb értékű külföldi működőtőke-beruházás (FDI) Magyarországon. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter július 24-én közölte, hogy a vállalat 76 milliárd forintos fejlesztésre készül az esztergomi gyárában (amelynek alapkövét a Suzuki 1991-ben tette le, majd 1992-ben megindult az első Swift modell sorozatgyártása).

Egyelőre tehát – leginkább a kormány hivatalba lépése óta eltelt kevesebb, mint 3 hónap miatt – nem záporoznak a Magyarországra érkező nagy külföldi beruházásokkal kapcsolatos bejelentések. Mindenesetre érdemes lesz figyelni arra, hogy az új kormány FDI-politikája milyen változásokon mehet keresztül az Orbán-rendszerhez, különösen annak utolsó éveihez képest.

Átrendeződés a külföldi beruházók körében

„Az elmúlt évtizedben a magyarországi nagybefektetések között egyértelműen felértékelődött az ázsiai tőke szerepe, különösen a feldolgozóiparban. Ugyanakkor a beruházói kör továbbra is diverzifikált” – nyilatkozta lapunk megkeresésére Ésik Róbert, az Ernst&Young (EY) Európa, Közel-Kelet, India és Afrika (EMEIA) térség helyszínkiválasztási tanácsadásért és állami támogatásokért felelős partnere.

Az Egyesült Államok tavaly rekordértékben döntött magyarországi beruházások mellett
Az Egyesült Államok tavaly rekordértékben döntött magyarországi beruházások mellett
Fotó: DepositPhotos.com

A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) adatai szerint 2025-ben a külföldi beruházók között a kínai, a szingapúri és az egyesült államokbeli cégek emelkedtek ki (sőt, a tavaly bejelentett 16 amerikai projekt történelmi csúcsnak számít). Miközben Németország továbbra is a meghatározó forrásország, ez a szereposztás már egy hosszabb ideje zajló átrendeződésre utal.

„Az ezt megelőző néhány év során az Egyesült Államok nem volt dobogós helyen a beruházó nemzetek között annak ellenére, hogy historikusan az egyik legnagyobb működőtőke-befektetőországnak számít hazánkban. Ezzel szemben Németország szinte minden évben az elsők között teljesített” – mutatott rá Ésik Róbert.

A 2020-as évekre robbantak be igazán a távol-keleti beruházók

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikái szerint az adott évben pozitív nettó tőkebeáramlást mutató régiók egymáshoz viszonyított részarányában egyértelműen kirajzolódik az ázsiai, különösen a távol-keleti beruházók előretörése.

A távol-keleti beruházások szerepe 2019/2020-tól értékelődött fel igazán Magyarországon
A távol-keleti beruházások szerepe 2019/2020-tól értékelődött fel igazán Magyarországon
Fotó: DepositPhotos.com

2010-ben még szinte teljes egészében az európai és az amerikai cégek osztozkodtak ezen a tortán (66, illetve 32 százalékos részaránnyal). Ázsiából ebben az évben nettó működőtőke-kiáramlás következett be (ez nem feltétlenül jelenti gyárak bezárását, az is lehet, hogy egyszerűen nem forgatják vissza a leányvállalat nyereségét, hanem azt osztalékként kifizetik a külföldi anyacégnek – a szerk.). 2014-ben a távol-keleti beruházók már 12,7 százalékos részarányt tettek ki a pozitív nettó tőkebeáramlást tekintve (Európa ekkor még toronymagasan, 77 százalékkal vezetett).

Az igazi változás 2019, vagyis a koronavírus-járvány, később pedig az orosz–ukrán háború kirobbanása nyomán elharapódzó inflációs és energiaválság óta látható. 2020-ban a pozitív nettó FDI-beáramlásban Európa előnye a részarányokat tekintve százalékosan már 48–45-re zsugorodott. 2024-ben az ázsiai beruházók hozzájárulása már enyhén magasabb volt, mint az európai cégeké (48,9 százalék szemben a 48 százalékkal). A tavalyi tőkemozgásokat figyelve összességében az európai cégek több mint 288 milliárd forintot vontak ki Magyarországról, az ázsiai vállalatok oldaláról érkező 1,58 ezer milliárd forintos nettó beáramláshoz képest.

A korábban toronymagasan a legnagyobb magyarországi beruházónak számító Németország 2015 óta igazi hullámvasútra került. Szinte egymást váltották azok az évek, amikor nettó tőkebeáramlás és tőkekivonás történt (2025-ben épp pozitív egyenlegre volt példa). Eközben a kínai cégektől érkező befektetések szaldója 2012 óta pozitív képet mutat, Dél-Koreáé pedig egy évet (2023-at) leszámítva 2011 óta mozog ezen a pályán.

Külön utakon az európai régiók

A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által tavaly megkötött szerződések alapján 17 országból érkezhetnek új beruházások Magyarországra.

A befektetések volumene szerint a külföldi szereplők közül Kína, Szingapúr, az Egyesült Államok és Dél-Korea állnak az első négy helyen, míg a projektek darabszáma alapján Kína, Németország, az Egyesült Államok és Franciaország a sorrend (itt a magyar cégek által bejelentett beruházások vezetnek).

Magyarország tavaly a 16. legvonzóbb befektetési célország volt Európában, összesen 73 bejelentett projekttel, ez enyhe csökkenést jelent az egy évvel korábban nyilvánosságra hozott 80 FDI-befektetéshez képest. A mutatót ugyanakkor érdemes európai kontextusba helyezni.

Az Európai Unióban 2022 óta zsugorodik az FDI-piac, különösen a nyugati országokban
Az Európai Unióban 2022 óta zsugorodik az FDI-piac, különösen a nyugati országokban
Fotó: DepositPhotos.com

Az FDI-projektek száma Európa-szerte 2022 óta csökkenő tendenciát mutat, különösen a hagyományosan legnagyobb nyugat-európai célországokban. 2024-hez képest tavaly 7 százalékkal kevesebb külföldi befektetéssel finanszírozott beruházás valósult meg Európában, ami a visszaesés ellenére is több mint 5000 új projektet jelent. A nyugat-európai trendekkel szemben Közép- és Kelet-Európa, valamint Dél-Európa stabilabb teljesítményt mutatott, amit többek között a kedvezőbb munkaerőköltségek és az elérhető ipari kapacitások segítettek.

Az EY a legnagyobb nyertesek közül a közép- és kelet-európai régióból Lengyelországot és Romániát emeli ki, valamint messzebbre tekintve Spanyolországot és Törökországot, ahol az elmúlt évben számottevően nőtt a beruházások száma. Eközben Franciaországban, az Egyesült Királyságban és Németországban kétszámjegyű visszaesést mértek.

Ésik Róbert az FDI-projektek kapcsán egy másik érdekességre is felhívta a figyelmet. „Érdemes megkülönböztetni a nyilvánosan bejelentett beruházásokat és a tényleges befektetési döntéseket, mivel a két adatforrás között jelentős eltérés lehet. A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) adatai szerint 2025-ben 108 pozitív beruházási döntés született Magyarország mellett, ami nagyságrendileg megfelel az elmúlt évek átlagos szintjének.”

A Tisza-kormány alatt is sztár maradhat az akkumulátoripar?

Azonban a projektek száma önmagában nem ad teljes képet a befektetések gazdasági jelentőségéről. „A beruházások nagysága, a létrejövő munkahelyek száma és hozzáadott értéke, illetve a technológiai színvonal legalább ennyire fontos szempontok” – tette hozzá a szakértő. Magyarországon tavaly egyértelműen a nagy fejlesztések domináltak, projektenként átlagosan 300 új munkahelyet teremtve.

A HIPA közlése szerint a tavaly aláírt beruházási megállapodások összesen 17 ágazatot fednek le, „a biotechnológiától az elektronikáig és az orvostechnikától a csomagolóiparig”. Az elmúlt évek legnagyobb értékű FDI-befektetései közül viszont egyértelműen a távol-keleti, az akkumulátoriparban és a járműgyártás területén megvalósuló projektek vitték a prímet.

A CATL 2022-ben jelentette be, hogy 7,3 milliárd euró értékben épít akkumulátorgyárat Debrecenben
A CATL 2022-ben jelentette be, hogy 7,3 milliárd euró értékben épít akkumulátorgyárat Debrecenben
Fotó: DepositPhotos.com

Ezek között is kiemelkedik a kínai CATL több mint 7 milliárd eurós debreceni akkumulátorgyára, a német BMW debreceni, valamint a BYD szegedi elektromosautó-üzeme. De a bejelentett nagy akkumulátorberuházások közül a Samsung SDI gödi fejlesztése, vagy a kínai EVE Energy és Semcorp beruházásai is kiemelkednek.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szintén alátámasztják, hogy az akkumulátorgyártás szárnyalása (ami nagyrészt a „villamos berendezés gyártása” kategórián belül jelenik meg a statisztikákban) 2019-től kezdődött. Ebben az évben közel 235 milliárd forint értékben érkezett új tulajdonosi tőke Magyarországra a szektorban, míg a korábbi rekord nem érte el az 50 milliárd forintot sem. A csúcsév a 2022-es volt, több mint 526 milliárd forinttal.

Az persze nagy kérdés, hogy a jövőben hogyan alakulhat a külföldi akkumulátorgyárak magyarországi terjeszkedése, miután a Tisza-kormány – leginkább a közelmúltban felmerülő környezetvédelmi aggályok miatt – várhatóan szigorít az új beruházásokra vonatkozó feltételeken. Egyfelől megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor-újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Másrészt pedig szeptemberben egy új, az akkumulátorgyárakat kiemelten szigorúan ellenőrző főhatóság felállítását tervezi a kormány, amiről bővebben ebben a cikkben olvashatnak:

Európában nem a járműgyártás húz

Persze nemcsak az akkumulátoripart és a járműgyártást érdemes kiemelni, főleg nem európai viszonylatban. A tradicionális ágazatokban ugyanis tavaly csökkent a beáramló működőtőke volumene az Európai Unióban: az egészségiparban a negyedével, a vegyiparban az ötödével, az autóiparban pedig a tizedével esett vissza a projektek száma.

Ezzel párhuzamosan a gyorsan fejlődő ágazatokban nő a beruházási aktivitás. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó FDI-projektek száma tavaly megduplázódott, ami több mint 14 ezer új munkahelyet jelentett. Hasonló bővülés történt a védelmi iparban is, ahol közel 7000 álláshelyet jelentettek be. Az alacsony karbonkibocsátású energetikai szektorban pedig negyedével nőtt a külföldi működőtőke-befektetésekből elindult projektek száma 2025-ben.

Ésik Róbert arról is beszélt, hogy a magyarországi tendenciák mennyire illeszkednek az európai fősodorhoz. „A főbb európai beruházási trendek jelentős része Magyarországon is megfigyelhető” – reagált a szakértő. Majd így folytatta:

„A zöld átállás a gyártó beruházások esetében gyakran jelenik meg saját megújuló energiatermelési és -tárolási fejlesztések formájában. Az AI-hoz kapcsolódó aktivitás szintén erősödik a kutatás-fejlesztés, valamint a digitalizáció és az automatizáció területén. A védelmi ipar az elmúlt években az egyik legdinamikusabban fejlődő szektor lett, amely a hazánkba vonzott nemzetközi szereplőkön felül a hazai kkv-szektornak is lehetőséget jelent.”

Mi várható a Tisza-kormány alatt?

Fontos kérdés az is, milyen változásokra számíthat az ország a Tisza-kormány alatt az egyes iparágak súlyát illetően. Annyit már lehet sejteni, hogy a következő években a mesterséges intelligenciával kapcsolatos projektek kiemelkedhetnek, miután Magyarország csatlakozik az Európai Unió AI Gigafactory programjához. Ennek célja, hogy Európa ledolgozza lemaradását az Egyesült Államokkal és Kínával szemben a mesterséges intelligencia területén. A kormány hosszú távon 500 millió eurós beruházással száll be a projektbe. Ugyanekkora mértékű befektetés érkezhet a szintén uniós, műholdalapú infokommunikációs rendszerekbe, az európai Starlinkbe. Erről bővebben laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár számolt be.

De a megújuló energiaprojektek, különösen a szélenergia is egy kiemelt terület lehet, ami külföldi működőtőkét is vonzhat a következő években. A témáról bővebben ebben a cikkben olvashatnak:

Ésik Róbert szerint a külföldi beruházók döntéseiben nem az aktuális kormány kiléte a meghatározó, sokkal inkább a makrogazdasági stabilitás, a kiszámítható szabályozási környezet, a munkaerő rendelkezésre állása és a versenyképes költségszint.

„A befektetési döntések jellemzően legalább évtizedes időtávra születnek meg, ezért az ország versenyképességét érintő strukturális tényezők rendszerint sokkal meghatározóbbak, mint a belpolitikai változások”

– fogalmazott.

Majd hozzátette, hogy a befektető származási országa kevésbé fontos szempont. „A befektetői kör összetétele ugyan idővel változhat a globális gazdasági-technológiai és geopolitikai folyamatok hatására (lásd például az autóipar elektromos átállása indukálta ázsiai beruházásokat), ugyanakkor hosszabb távon továbbra is az üzleti racionalitás marad a beruházási döntések elsődleges mozgatórugója” – mondta Ésik Róbert, aki megerősítette: „Magyarország nyitott, exportorientált gazdaságként továbbra is érdekelt a külföldi működőtőke bevonzásában”.

A szakértő arról is beszélt, hogy mit jelentene a külföldi beruházók szempontjából, ha például emelkedne az Európa-szerte kiemelkedően alacsonynak számító, a vállalatok által fizetendő 9 százalékos társasági adókulcs.

„Magyarország társaságiadó-rendszere egy évtizede stabil keretek között működik (az időközben bevezetett, 15 százalékos globális minimumadó ellenére), amelyet a befektetők pozitívan értékelnek” – kezdte válaszát Ésik Róbert.

Majd arra hívta fel a figyelmet, hogy a vállalatok tényleges adóterhelését nem kizárólag a társasági adókulcs, hanem egyéb adónemek is befolyásolják, különösen a helyi iparűzési adó. Az EY szakértője szerint bármilyen adó- vagy támogatási rendszert érintő változást érdemes holisztikusan, több szempont együttes figyelembevételével beruházásösztönzési és versenyképességi szempontból értékelni.

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