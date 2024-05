Kell-e tartanunk a rezsidémon feltámadásától?

Közel 2 százalékos drágulással zárta a hetet a rotterdami árutőzsdén forgó TTF-gáz. Ez az a típus, amelyet a nemzetközi gázügyletek elszámolásánál tartanak irányadónak. Az áremelkedés eredményeként egy megawattóra ára a 30 eurós szint fölé ment.

Bár ez egy nagyságrenddel elmarad a 2022. nyári horroráraktól, amelyek csúcsukon a 350 eurót is elérték, azért nem árt az óvatosság. Különösen, hogy február végén már 23 euró alá is benézett a gázár, azt követően azonban lassan, de biztosan feljebb araszolt, s most egy magasabb szinten, 30 euró környékén látszik stabilizálódni.

A rezsidémon feltámadása ellen szólhat ugyanakkor az Európai Bizottság prognózisa, miszerint a gázárak csökkenni fognak annak köszönhetően, hogy a cseppfolyósított földgáz (LNG) globális kínálata emelkedik, ami teret ad a megújuló energiaforrásokba történtő befektetéseknek.