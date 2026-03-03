3p
Makró Mol Olaj

Keményen üzent a Mol: „a Janaf láthatóan visszaél a helyzetével”

mfor.hu

A Mol tiszta vizet öntene a pohárba.

A Janaf jelenleg több mint háromszoros áron számolja a tranzitdíjat, mint a szomszédos, trieszti kikötőből induló és Németországon át Bécsig vezető TAL vezeték üzemeltetője – közölte a Mol kedden.

Mint írták, sok állítás elhangzott a horvát kőolajszállító vállalat áraival kapcsolatban az elmúlt napokban. A Mol álláspontja világos: a horvát árak több mint másfélszer olyan magasak, mint az ukrán szakaszon alkalmazott tarifák, miközben Ukrajna háborúban áll, ami rendkívüli kihívások elé állítja az ukrán energetikai infrastruktúrát és ezen nehezítő körülmények nem állnak fent a Janaf esetében.

A vállalat szerint fontos leszögezni, hogy az Ukrajnán keresztül érkező, úgynevezett szárazföldi szállítás közvetlenül a termelő vállalatoktól szállítja a kőolajat a térségbe, arra egyéb szállítási költség nem rakódik. Ezzel szemben az Omisalj-i kikötőbe érkező árukat a termelő országokból (Líbia, Szaúd-Arábia, Kazahsztán, Norvégia) Horvátországig kell szállítani a tengeren, ami tonnánként újabb 20-25 dolláros szállítási többletköltséget jelent – részletezték, hozzátéve, hogy ez a többletköltség még inkább drágítja az amúgy sem indokolt szállítási költségeket a horvátországi útvonalon.

Tény az is, hogy a horvát vállalat 2022-ben, a háború kitörése után több mint 70 százalékkal növelte a szállítási díját, miközben hasonló emelkedést más szolgáltatóknál egyáltalán nem tapasztalt a Mol – írták. A vállalat kiemelte:

„hangsúlyozni szeretnénk azt is, hogy a Mol és a Janaf közt jelenleg nincs aláírt szerződés, azaz a jelenlegi szállítások egy jogilag rendezetlen környezetben történnek. A Mol továbbra is a megegyezésre törekszik, a Janaf azonban láthatóan visszaél a helyzetével, mivel nem az iparági árszabásnak megfelelően ad ajánlatot a kőolaj szállításra, és nem veszi figyelembe a tengeri szállítás többletköltségeit. Egyúttal az új szerződésben a viták rendezését az elmúlt évek gyakorlatának megfelelő osztrák jog és bécsi választott bíróság helyett horvát jogalapra és zágrábi bíróságra helyezné. Ezt a Mol nem tudja elfogadni.”

A Mol közleménye emellett néhány példát is hozott a szállítási díjak alakulásáról 100 kilométerre vetítve:

  • BTC Baku – Tbilisi-Ceyhan: 1,2 dollár
  • Mol (HU) ukrán határ – Százhalombatta: 1,0 dollár
  • Transneft (RU) Szamara – Fehérorosz határ: 1,0 dollár
  • TAL / AWP Trieszt – Bécs: 1,4 dollár
  • Ukrtransnafta Fehérorosz határ (Ukrajnán keresztül) – magyar határ: 3,4 dollár
  • Janaf Horvátország – magyar határ: 5,3 dollár

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Itt a bejelentés: újabb hatalmas devizakötvény-kibocsátást hajtott végre a magyar állam

Itt a bejelentés: újabb hatalmas devizakötvény-kibocsátást hajtott végre a magyar állam

6 százalékos kamatra értékesített zárt körben az ÁKK.  

Kilőttek a szállítási árak, hamarosan kilőnek a gáz- és olajárak is?

Kilőttek a szállítási árak, hamarosan kilőnek a gáz- és olajárak is?

Ilyen árakat még soha nem láttak. Hajóból sincs elég, hogy kielégítsék a keresletet.

Még mélyebbre taszíthatja a magyar gazdaságot a közel-keleti háború

Még mélyebbre taszíthatja a magyar gazdaságot a közel-keleti háború

Nem igazán győzte meg az elemzőket az a tény, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) enyhén felfelé módosította a tavalyi negyedik negyedéves GDP-növekedés ütemét. Sőt, épp ellenkezőleg, érkezett egy újabb kilátásrontás 2026-ra vonatkozóan. A közel-keleti háború pedig újabb lefelé mutató kockázatokat jelent.

Még drágább lesz a benzin és a dízel is szerdától

Még drágább lesz a benzin és a dízel is szerdától

A Brent olaj jegyzésára 80 dollár felett van már.

Kiderült az igazság, pozitív meglepetést is tartogatnak a részletes GDP-adatok

Kiderült az igazság, pozitív meglepetést is tartogatnak a részletes GDP-adatok

A tavalyi negyedik negyedévre vonatkozóan enyhén gyorsuló GDP-növekedést mért a Központi Statisztikai Hivatal a második becslésében. A 2025-ös, egész évi mutató ugyanakkor nem változott: a GDP a nyers adatok esetében 0,4 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 0,3 százalékkal múlta felül az előző évit.

Hogyan hatott a forinterősödés az inflációra?

Mutatjuk, hogyan hatott a forinterősödés az inflációra

A GKI elemzése szerint a forint 2025-ben végbement erősödése mérsékelte a fogyasztóiár-indexet, ugyanakkor ez a hatás nem azonnali.

Hernádi Zsolt: Átvettünk akkor 35 ezer tonnányi kőolajat

Hernádi Zsolt: Átvettünk akkor 35 ezer tonnányi kőolajat

A Mol elnök-vezérigazgatója szerint a Barátság kőolajvezetékben károsodás nem történt.

Most tényleg nem érdemes várni a tankolással

Most tényleg nem érdemes várni a tankolással

Hétfőn még nem érződött az üzemanyagpiacon annak hatása, hogy az iráni háború miatt kilőttek a világpiaci olajárak. Ettől függetlenül biztosra vehető, hogy a következő napokban akár nagyobb mértékben is drágulhat idehaza a benzin és a gázolaj. Többek között erről is beszélt kollégánk, Király Béla a Trend FM hétfő reggeli műsorában.

Váratlan fordulat történt az Ausztriában dolgozó magyarokkal

Váratlan fordulat történt az Ausztriában dolgozó magyarokkal

Nem pörög a síszezon úgy, mint korábban.

Tankolna? Alaposan mérlegelje, mikor teszi

Tankolna? Alaposan mérlegelje, mikor teszi

Rendkívüli folyamat elején lehetünk, ami az árakat illeti.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168