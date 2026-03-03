Keményen üzent a Mol: „a Janaf láthatóan visszaél a helyzetével”

A Janaf jelenleg több mint háromszoros áron számolja a tranzitdíjat, mint a szomszédos, trieszti kikötőből induló és Németországon át Bécsig vezető TAL vezeték üzemeltetője – közölte a Mol kedden.

Mint írták, sok állítás elhangzott a horvát kőolajszállító vállalat áraival kapcsolatban az elmúlt napokban. A Mol álláspontja világos: a horvát árak több mint másfélszer olyan magasak, mint az ukrán szakaszon alkalmazott tarifák, miközben Ukrajna háborúban áll, ami rendkívüli kihívások elé állítja az ukrán energetikai infrastruktúrát és ezen nehezítő körülmények nem állnak fent a Janaf esetében.

Kapcsolódó cikk Kilőttek a szállítási árak, hamarosan kilőnek a gáz- és olajárak is? Ilyen árakat még soha nem láttak.

A vállalat szerint fontos leszögezni, hogy az Ukrajnán keresztül érkező, úgynevezett szárazföldi szállítás közvetlenül a termelő vállalatoktól szállítja a kőolajat a térségbe, arra egyéb szállítási költség nem rakódik. Ezzel szemben az Omisalj-i kikötőbe érkező árukat a termelő országokból (Líbia, Szaúd-Arábia, Kazahsztán, Norvégia) Horvátországig kell szállítani a tengeren, ami tonnánként újabb 20-25 dolláros szállítási többletköltséget jelent – részletezték, hozzátéve, hogy ez a többletköltség még inkább drágítja az amúgy sem indokolt szállítási költségeket a horvátországi útvonalon.

Kapcsolódó cikk Jön az olaj a Molnak a horvátoktól, de ez már nem orosz olaj Szigorúan nem Putyinéktól való.

Tény az is, hogy a horvát vállalat 2022-ben, a háború kitörése után több mint 70 százalékkal növelte a szállítási díját, miközben hasonló emelkedést más szolgáltatóknál egyáltalán nem tapasztalt a Mol – írták. A vállalat kiemelte:

„hangsúlyozni szeretnénk azt is, hogy a Mol és a Janaf közt jelenleg nincs aláírt szerződés, azaz a jelenlegi szállítások egy jogilag rendezetlen környezetben történnek. A Mol továbbra is a megegyezésre törekszik, a Janaf azonban láthatóan visszaél a helyzetével, mivel nem az iparági árszabásnak megfelelően ad ajánlatot a kőolaj szállításra, és nem veszi figyelembe a tengeri szállítás többletköltségeit. Egyúttal az új szerződésben a viták rendezését az elmúlt évek gyakorlatának megfelelő osztrák jog és bécsi választott bíróság helyett horvát jogalapra és zágrábi bíróságra helyezné. Ezt a Mol nem tudja elfogadni.”

A Mol közleménye emellett néhány példát is hozott a szállítási díjak alakulásáról 100 kilométerre vetítve: