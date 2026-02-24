Keményen visszaszólt a brüsszeli figyelmeztetésre Orbán Viktor

A Politico megszerezte azt a levelet, amelyet Antonio Costának, az Európai Tanács elnökének írt a magyar miniszterelnök válaszul annak hétfő esti üzenetére.

„Amikor a vezetők konszenzusra jutnak, a döntés kötelezi őket. E kötelezettség megszegése az őszinte együttműködés elvének megsértését jelenti” – írta Costa arra, hogy a magyar kormány a Barátság olajvezeték ukrán lezárására hivatkozva bejelentette, blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós közös hitelfelvételt, illetve az Oroszország elleni 20. uniós szankciós csomag elfogadását.

„A tények tények: nincs technikai akadálya annak, hogy a Barátság vezetéken keresztül újrainduljon az olajszállítás Magyarországra” – kezdi válaszát Orbán Viktor, majd azzal folytatja:

„Ahogy Ön is tudja, én vagyok az Európai Tanács egyik legfegyelmezettebb és legkövetkezetesebb tagja. Teljes mértékben megértem az Ön aggodalmait. Ugyanakkor Ön is bizonyára látja a helyzet abszurditását: hozunk egy Ukrajna számára pénzügyileg kedvező döntést, amelyet személy szerint nem támogatok, majd Ukrajna energiaválság-helyzetet idéz elő Magyarországon, és Ön azt kéri tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna.”

"Ez nem lehetséges.

Nem vagyok abban a helyzetben, hogy bármilyen, Ukrajnára nézve a legkisebb mértékben is kedvező döntést támogassak, amíg ők vissza nem térnek a normalitás talajára"

– zárja sorait a magyar miniszterelnök.