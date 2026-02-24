2p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Makró Európai Unió Olaj Orosz-ukrán konfliktus Orbán Viktor

Keményen visszaszólt a brüsszeli figyelmeztetésre Orbán Viktor

mfor.hu

Amíg nincs olaj, nincs pénz Ukrajnának. Megszerezték a magyar miniszterelnök Antonio Costának írt válaszlevelét.

A Politico megszerezte azt a levelet, amelyet Antonio Costának, az Európai Tanács elnökének írt a magyar miniszterelnök válaszul annak hétfő esti üzenetére. 

„Amikor a vezetők konszenzusra jutnak, a döntés kötelezi őket. E kötelezettség megszegése az őszinte együttműködés elvének megsértését jelenti” – írta Costa arra, hogy a magyar kormány a Barátság olajvezeték ukrán lezárására hivatkozva bejelentette, blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós közös hitelfelvételt, illetve az Oroszország elleni 20. uniós szankciós csomag elfogadását.

„A tények tények: nincs technikai akadálya annak, hogy a Barátság vezetéken keresztül újrainduljon az olajszállítás Magyarországra” – kezdi válaszát Orbán Viktor, majd azzal folytatja:

„Ahogy Ön is tudja, én vagyok az Európai Tanács egyik legfegyelmezettebb és legkövetkezetesebb tagja. Teljes mértékben megértem az Ön aggodalmait. Ugyanakkor Ön is bizonyára látja a helyzet abszurditását: hozunk egy Ukrajna számára pénzügyileg kedvező döntést, amelyet személy szerint nem támogatok, majd Ukrajna energiaválság-helyzetet idéz elő Magyarországon, és Ön azt kéri tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna.”

"Ez nem lehetséges.
Nem vagyok abban a helyzetben, hogy bármilyen, Ukrajnára nézve a legkisebb mértékben is kedvező döntést támogassak, amíg ők vissza nem térnek a normalitás talajára"

– zárja sorait a magyar miniszterelnök.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nagy Márton szerint ezer forint is lehet a benzin ára

Nagy Márton szerint ezer forint is lehet a benzin ára

Mert más útvonalon drágább a szállítás szerinte.

Új vezető az Indotek Investments Alapkezelő Zrt. élén

Nádasdy Bence tölti be az Indotek Investments Alapkezelő Zrt. vezérigazgatói pozícióját. 

Szintet lépett a multielleneség – kiszoríthatók a külföldi cégek a kereskedelemből?

Szintet lépett a multielleneség – kiszoríthatók a külföldi cégek a kereskedelemből?

Naponta 9 bolt zár be Magyarországon, 400 településen pedig semmiféle kereskedelmi tevékenység sem zajlik. Eközben a belpolitikában ismét felerősödött a multiellenesség, amit a számok viszont nem igazolnak vissza: a kereskedelemben az összes beruházás több mint harmada köthető külföldi cégekhez. Az árrésstop pedig május végéig még biztosan a magyar mindennapok egyik legrejtélyesebb kérdése marad.

A benzin és a dízel is jelentősen drágul

A benzin és a dízel is jelentősen drágul

A Holtankoljak.hu adatai szerint nem lesznek boldogok az autósok.

Így készülnek a biztosítók a lakásbiztosítási kampányra

Így készülnek a biztosítók a lakásbiztosítási kampányra

A Bank360 a kampány kapujában arról kérdezte a biztosítókat, hogy milyen akciókkal várják idén az ügyfeleket. 

Nagy Márton megnevezett négy nagybankot, amelyek maradhatnak az országban

Nagy Márton megnevezett négy nagybankot, amelyek maradhatnak az országban

Az ötödik hely még kiadó szerinte.

Orbán Viktor tovább emelné a tétet Ukrajna ügyében

Nem lehet Ukrajnát „csak úgy” levágni az európai áramhálózatról – figyelmeztetnek a szakértők

Szombaton Orbán Viktor arról beszélt, hogy Magyarország addig nem szállít Ukrajnának elektromos áramot, míg újra nem indul az olajszállítás a Barátság vezetéken, vasárnap ugyanakkor Szijjártó Péter már megengedőbb hangnemet ütött meg. Azt ugyanakkor nem lehet tudni, hogy mindez diplomáciai okokból történt, vagy egyszerűen szembesült a kormány azzal, hogy technikailag nem lehetséges levágni az ukránokat az európai hálózatról. Abban viszont biztosak lehetünk, hogy a magyar-ukrán kapcsolatok a választási kampány fontos része lesz.

Rég nem látott bejelentésre készülhet holnap Varga Mihály

Rég nem látott bejelentésre készülhet kedden Varga Mihály

Végre kijött egy jó inflációs adat, és a forint árfolyama is stabil, ezért az elemzők azt várják, holnap kamatcsökkentésről dönthet a Monetáris Tanács – egyebek mellett erről beszélt főmunkatársunk, Herman Bernadett a Trend FM hétfői adásában.   

Az éj leple alatt támadták meg a Barátság vezeték egyik fontos pontját

Az éj leple alatt támadták meg a Barátság vezeték egyik fontos pontját

Hétfőre virradóra ért támadás egy olajszivattyú-állomást.

Balog Zoltán ökumenikus alapítványa 70 millió forintot kapott a jegybanktól

Jegybanki tízmilliók landoltak Balog Zoltán ökumenikus alapítványánál

Balog Zoltán kurátorként dönthet a jegybank által adott támogatás sorsáról. Régi kapcsolat van a jegybank és az ökumenikusok között.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168