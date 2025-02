Kényszerköltségvetésre szorul egy nagy vidéki város

Egyúttal hangsúlyozta: az átalakítás révén keletkezett forrásokat átcsoportosítják majd azokra a tételekre, amelyeket most kénytelenek csökkenteni, és év közben többszöri költségvetés-módosítást is terveznek. Úgy fogalmazott: reményei szerint a város életében 2025 az átalakulás, 2026 az elrugaszkodás éve lesz, 2027-et és 2028-at pedig már a stabil működés és a fejlődés jellemzi majd.

Kiemelte: a legnagyobb probléma, hogy a városi intézményhálózat átalakítása elmaradt, így az jelenleg az önkormányzat minden szabad forrását felemészti. Ezzel együtt is kiemelt céljuk volt a költségvetés tervezésekor a városüzemeltetési feladatok eredményesebb és hatékonyabb ellátása, valamint a közbiztonság javítása – tette hozzá.

