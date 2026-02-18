Kérdezzen Ön is a Hold Alapkezelő befektetési szakértőjétől – ma délután, a Klasszis Klub Live-ban

Rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.
Tervezett témáink:
- Milyen hatása lehet a választásoknak a hazai befektetési környezetre?
- Merre mozdulhat a forint?
- Eljött-e az ideje az MNB kamatcsökkentésének?
- Véget ért a hazai állampapírok hegemóniája?
- Jó ötlet aranyban tartani a devizatartalék nagy részét?
- Mennyiben lehet más 2026 a befektetések szempontjából, mint volt 2025?
- Mik lehetnek a 2026-os év legizgalmasabb befektetési sztorijai?
Egyebek mellett ezt is megkérdezzük Szabó Lászlótól a Klasszis Klub Live ma délutáni adásában. Amelyben azonban szokás szerint ezúttal sem csak mi, hanem olvasóink, illetve nézőink is kérdezhetnek.
Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben 15:30-kor.
