Kérdezzen Ön is a Hold Alapkezelő befektetési szakértőjétől – ma délután, a Klasszis Klub Live-ban

Rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

Tervezett témáink:

Milyen hatása lehet a választásoknak a hazai befektetési környezetre?

Merre mozdulhat a forint?

Eljött-e az ideje az MNB kamatcsökkentésének?

Véget ért a hazai állampapírok hegemóniája?

Jó ötlet aranyban tartani a devizatartalék nagy részét?

Mennyiben lehet más 2026 a befektetések szempontjából, mint volt 2025?

Mik lehetnek a 2026-os év legizgalmasabb befektetési sztorijai?

Egyebek mellett ezt is megkérdezzük Szabó Lászlótól a Klasszis Klub Live ma délutáni adásában. Amelyben azonban szokás szerint ezúttal sem csak mi, hanem olvasóink, illetve nézőink is kérdezhetnek.

Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben 15:30-kor.

