Kérdezzen ön is Donáth Annától, a Klasszis Klub következő vendégétől!

Számos aktuális témát karolt fel az elmúlt időszakban a Momentum kezdve a Magyarországon létesítendő akkumulátorgyárakkal egészen az Európai Unió szintjén kiemelkedő magyar inflációig. Utóbbiról már plakátkampányt is indítottak, sőt, az önkénteseik a boltok polcaiban is igyekeznek kis információs táblákkal jelezni, mennyit is drágult egy-egy élelmiszer. Ez az aktivitás vajon már a következő évben esedékes önkormányzati (és európai parlamenti) választási kampány kezdeti lépéseit jelentik?

Az akkumulátorgyárakat illetően Klasszis Klubunk következő vendége, Donáth Anna, a Momentum EP-képviselőjét fogjuk megkérdezni, vajon milyen eszközökkel biztosítható a szabályoknak megfelelő működés, hogyan formálják hazánk jövőjét és gazdasági folyamatait az ilyen létesítmények nagyszámban való megjelenése. Ahogy arra is kíváncsiak leszünk, hogy az átalakuló autóiparral hogyan másként tudna Magyarország lépést tartani, hiszen hazánk gazdaságának erős pillérét jelenti ez az ágazat.

Donáth Anna lesz a Klasszis Klubunk következő vendége. Fotó: Bánkuti András

Donáth Anna nemrég egy eseményen úgy fogalmazott: értékalapú válság van Magyarországon. Mi jelentené ebből a kiutat? - tesszük fel majd a kérdést a Momentum politikusának. És egyáltalán: minden tényezőt figyelembe véve - az akkumulátorgyárakat, az értékalapú válságot, az Unióban való helyzetünket - milyen útra lépett hazánk az elmúlt időszakban?

Rendezvényünkön azonban nem csak mi tesszük fel kérdéseinket a vendégünknek, hanem nézőink, olvasóink is kérdezhetnek írásban a beszélgetés során chaten, vagy előzetesen is elküldhetik azokat a [email protected] e-mail-címre.

Az október 4-én, szerdán 15:30-kor kezdődő rendezvényünk teljesen ingyenes, csupán egy regisztráció szükséges hozzá, melyet az alábbi linken tehetnek meg:

Korábbi Klasszis Klubunk beszámolói: