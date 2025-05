Kérelmet nyújtott be a magyar kormány Brüsszelhez, hogy lazíthasson a költségvetésen

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A közlemény Valdis Dombrovskis gazdaságért és termelékenységért felelős uniós biztost idézte, aki azt mondta: az EU döntő lépést tesz a védelmi kiadások és a felkészültség növelése felé azzal, hogy a nemzeti mentesítési záradék aktiválásával jelentős további költségvetési mozgástér állhat a tagállamok rendelkezésére a védelmi kapacitásaikba és iparukba való beruházásokhoz. Az Európai Bizottság továbbra is biztosítani fogja, hogy ez a rugalmasság összehangolt legyen, és segítse az uniós országokat a magasabb védelmi költségvetés felé való átállásban, miközben megőrzik a megalapozott költségvetési politikákat.

Megjegyezték: további kérelmek benyújtása várható, mivel több tagállam is kifejezte érdeklődését a záradék igénybevétele iránt.

Közölték, a brüsszeli végrehajtó testület most értékeli az érintett tagállamok által benyújtott kérelmeket azzal a céllal, hogy ajánlásokat tegyen az Európai Unió Tanácsának a nemzeti mentesítési záradék aktiválására a május 16-án bemutatni tervezett európai szemeszter tavaszi csomagjának részeként. A tanácsnak ezt követően egy hónap áll rendelkezésére, hogy döntsön a kérésekről.

A brüsszeli közlemény szerint tizenkét uniós tagállam – Belgium, Dánia, Észtország, Finnország, Görögország, Magyarország, Lengyelország, Lettország, Németország, Portugália, Szlovákia és Szlovénia – nyújtott be írásbeli kérelmet a Stabilitási és Növekedési Paktum szerinti nemzeti mentesítési záradék aktiválására a 2025 márciusában bemutatott Európa újrafelfegyverzését célzó ReArm Europe csomag részeként.

