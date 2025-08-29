Keresett 3,1 milliárd eurót Magyarország

2025 II. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 2,4 százalékkal bővült, importja 3,4 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakihoz képest. Az aktívum 3,1 milliárd euró volt, 423 millió euróval több a 2024. II. negyedévinél. Az előző negyedévinél az export értéke 15, az importé 4,6 százalékkal, a többlet összege pedig 896 millió euróval volt nagyobb.
2025. II. negyedévben:
- Az export értéke 9,0 milliárd euró (3,6 ezer milliárd forint), az importé 5,9 milliárd euró (2,4 ezer milliárd forint) volt. A szolgáltatás-külkereskedelem aktívuma 3,1 milliárd eurót (1,3 ezer milliárd forintot) tett ki.
- A szolgáltatáscsoportok közül a turizmus 992 millió, a szállítási szolgáltatások 871 millió, az üzleti szolgáltatások pedig 653 millió euróval járultak hozzá a II. negyedév aktívumához.
- Szolgáltatásexportunk 64, -importunk 73 százalékát az Európai Unió tagországaival bonyolítottuk le:ebben a viszonylatban 1,4 milliárd eurós többlet keletkezett.
- Legfontosabb partnerünk változatlanul Németország, mellyel szemben az összforgalom 20 százaléka realizálódott. A második helyen az Egyesült Államok, a harmadikon Ausztria áll, hozzájuk a szolgáltatáskereskedelem 8,1, illetve 7,8 százaléka kapcsolódott.
- A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások aránya 43 százalékot (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 22 százalékot) tett ki, de jelentős volt még a szállítási szolgáltatások 26 és a turizmus 22 százalékos részesedése is.
- Az importban is az üzleti szolgáltatások domináltak 54 százalékos részaránnyal (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 27 százalék volt), miközben a szállítási szolgáltatások 25, aturizmus 17 százalékkal részesedett a teljes importforgalomból.
2025. II. negyedévben az egy évvel korábbihoz képest:
- A szolgáltatásexport euróban számított értéke 2,4 százalékkal (forintban számítva 5,8 százalékkal) nőtt, míg az importé 3,4 százalékkal (forintban számítva 0,3 százalékkal) mérséklődött. Az aktívum 423 millió euróval (205 milliárd forinttal) haladta meg az előző év azonos időszaki többletet.
- Az aktívum növekedéséhez legnagyobb mértékben az üzleti szolgáltatások 311 millió, illetve a turizmus 83 millió eurós egyenlegjavulása járult hozzá.
- Aktívumunk értéke az európai uniós forgalomban 25 százalékkal, 286 millió euróval emelkedett, ami elsősorban a Németországgal szemben regisztrált 435 millió eurós egyenlegnövekedésre vezethető vissza. Ugyanakkor említésre méltó az Olaszország, Írország és Málta egyenlegében bekövetkezett 45 millió, 38 millió, illetve 37 millió euró értékű csökkenés.
- Az EU-n kívüli országok esetében az aktívum 136 millió euróval, 8,9 százalékkal nőtt. A javulást elsősorban az Egyesült Királysággal és az Egyesült Államokkal szemben realizált 68 millió, illetve 45 millió eurós egyenlegnövekedés eredményezte.