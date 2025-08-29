Keresett 3,1 milliárd eurót Magyarország

Továbbra is csak döcög a magyar gazdaság motorja

Az utóbbi hónapokban a szakértők a magyar gazdaság problémáit elemezve már arról beszéltek, hogy ennél már nem nagyon van lejjebb. A legfrissebb adatok, akár a beruházások, akár az ipari termelést nézve azonban további csökkenést mutattak. Az év végén beinduló gigagyárak ugyan javíthatják az összképet, de gyökeres változást ezek sem fognak hozni.