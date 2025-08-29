Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p
Makró Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Külker

Keresett 3,1 milliárd eurót Magyarország

mfor.hu

Jól szolgáltattunk.

2025 II. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 2,4 százalékkal bővült, importja 3,4 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakihoz képest. Az aktívum 3,1 milliárd euró volt, 423 millió euróval több a 2024. II. negyedévinél. Az előző negyedévinél az export értéke 15, az importé 4,6 százalékkal, a többlet összege pedig 896 millió euróval volt nagyobb.

2025. II. negyedévben:

  • Az export értéke 9,0 milliárd euró (3,6 ezer milliárd forint), az importé 5,9 milliárd euró (2,4 ezer milliárd forint) volt. A szolgáltatás-külkereskedelem aktívuma 3,1 milliárd eurót (1,3 ezer milliárd forintot) tett ki.
  • A szolgáltatáscsoportok közül a turizmus 992 millió, a szállítási szolgáltatások 871 millió, az üzleti szolgáltatások pedig 653 millió euróval járultak hozzá a II. negyedév aktívumához.
  • Szolgáltatásexportunk 64, -importunk 73 százalékát az Európai Unió tagországaival bonyolítottuk le:ebben a viszonylatban 1,4 milliárd eurós többlet keletkezett.
  • Legfontosabb partnerünk változatlanul Németország, mellyel szemben az összforgalom 20 százaléka realizálódott. A második helyen az Egyesült Államok, a harmadikon Ausztria áll, hozzájuk a szolgáltatáskereskedelem 8,1, illetve 7,8 százaléka kapcsolódott.
  • A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások aránya 43 százalékot (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 22 százalékot) tett ki, de jelentős volt még a szállítási szolgáltatások 26 és a turizmus 22 százalékos részesedése is.
  • Az importban is az üzleti szolgáltatások domináltak 54 százalékos részaránnyal (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 27 százalék volt), miközben a szállítási szolgáltatások 25, aturizmus 17 százalékkal részesedett a teljes importforgalomból.

2025. II. negyedévben az egy évvel korábbihoz képest:

  • A szolgáltatásexport euróban számított értéke 2,4 százalékkal (forintban számítva 5,8 százalékkal) nőtt, míg az importé 3,4 százalékkal (forintban számítva 0,3 százalékkal) mérséklődött. Az aktívum 423 millió euróval (205 milliárd forinttal) haladta meg az előző év azonos időszaki többletet.
  • Az aktívum növekedéséhez legnagyobb mértékben az üzleti szolgáltatások 311 millió, illetve a turizmus 83 millió eurós egyenlegjavulása járult hozzá.
  • Aktívumunk értéke az európai uniós forgalomban 25 százalékkal, 286 millió euróval emelkedett, ami elsősorban a Németországgal szemben regisztrált 435 millió eurós egyenlegnövekedésre vezethető vissza. Ugyanakkor említésre méltó az Olaszország, Írország és Málta egyenlegében bekövetkezett 45 millió, 38 millió, illetve 37 millió euró értékű csökkenés.
  • Az EU-n kívüli országok esetében az aktívum 136 millió euróval, 8,9 százalékkal nőtt. A javulást elsősorban az Egyesült Királysággal és az Egyesült Államokkal szemben realizált 68 millió, illetve 45 millió eurós egyenlegnövekedés eredményezte.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Végre kapott egy jó hírt a kormány? Valami megmozdult a külkereskedelemben

Végre kapott egy jó hírt a kormány? Valami megmozdult a külkereskedelemben

Többszáz millió eurós javulás tavalyhoz képest.

Már a szomszédba is érkezik az orosz olaj

Már a szomszédba is érkezik az orosz olaj

És remélik, hogy így is marad.

Magyarországon valami jó történt a hangulatindex-szel

Romlott a gazdasági hangulatindex az euróövezetben és az Európai Unióban augusztusban az előző hónaphoz képest, miközben Magyarországon javult – derült ki az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatóságának (DG ECFIN) csütörtökön ismertetett felméréséből.

Átlátszó: az Adrián randiznak a NER luxusjachtjai

Átlátszó: az Adrián randiznak a NER luxusjachtjai

A Seagull MRD, a Lady MRD és a Rose d’Or is aktív.

GKI: régen várt fordulat történt a gazdaságban

GKI: régen várt fordulat történt a gazdaságban

Kijött a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb jelentése. 

Fogy a magyar: júliusban is kevesebben lettünk

Fogy a magyar: júliusban is kevesebben lettünk

Kevesebb ember kevesebb gyereket tud szülni.

Rengetegen robotolnak, mégsem jut egyről a kettőre az ország

Rengetegen robotolnak, mégsem jut egyről a kettőre az ország

Gyerekeket és nyugdíjasokat is számol a KSH.

Még el sem indult az Otthon Start, máris drágultak a lakások

Még el sem indult az Otthon Start, máris drágultak a lakások

A kereslet miatt emelkednek az árak.

Kulcsfontosságú gazdasági adat érkezik az ország állapotáról

Kulcsfontosságú gazdasági adat érkezik az ország állapotáról

Jön a munkanélküliség júliusi adata.

Továbbra is csak döcög a magyar gazdaság motorja

Továbbra is csak döcög a magyar gazdaság motorja

Az utóbbi hónapokban a szakértők a magyar gazdaság problémáit elemezve már arról beszéltek, hogy ennél már nem nagyon van lejjebb. A legfrissebb adatok, akár a beruházások, akár az ipari termelést nézve azonban további csökkenést mutattak. Az év végén beinduló gigagyárak ugyan javíthatják az összképet, de gyökeres változást ezek sem fognak hozni.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168