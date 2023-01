Kereskedelem háború idején – Milyen a kóla, ha kazah

Előre tört Ázsia

Alkalmazkodni kellett az új körülményekhez, hiszen számos világcég kivonult Oroszországból, igaz, a raktárkészletet még el kellett adni, de találtak közben hazai beszállítókat. Sokszor a volt ázsiai tagköztársaságokban licenc alapján gyártott márkás termékeket kezdték behozni. Hasonló, szokatlan problémákkal 2023-ban is meg kell küzdeni – hívja fel a figyelmet a Kommerszant cikkírója. (Jellemző, hogy a lap 2023-ban is katonai akciókról, hadműveletekről, ellenségeskedésről beszél, holott majd egy éve tört ki a háború…)

Coca-Cola helyett Cool Cola, Fanta helyett Fancy került a polcokra. Fotó: Depositphotos

A választék szűkebb lett az orosz üzletekben, és néhol fenn áll a hiány veszélye is a lap szerint – de ettől, teszi hozzá e sorok szerzője, az oroszok, főleg az idősebbek, nem ijednek meg. Elvégre ebben nőttek fel, a választék a jelenleginek a töredéke volt, és mindig léteztek abszurd hiánycikkek: lehetett kapni nercbundát a sarki, már német tulajdonú szőrmeboltban, de vécépapírt egész Moszkvában nem, tele volt a virágbolt fokföldi ibolyával, a GUM Estée Lauder arckrémekkel, de tojás sehol. Ehhez kellett alkalmazkodni, és az évtizedek folyamán ebből az orosz háziasszonyok jelesre vizsgáztak.

Vásárlási hullám és korlátozások

A válság első hónapjaiban az oroszok pesszimisták voltak, néhányan azt várták, összeomlik a belkereskedelem, féltek az áruházak üres polcaitól. Ez nem következett be, de február végén és március elején a tartós élelmiszerek, kávé- és teafélék, testápolási termékek és alkoholos italok vásárlási hulláma söpört végig az országon.

Az ottani NielsenIQ szerint a legnépszerűbb árucsoportok iránti kereslet 50 százalékkal ugrott meg. Előfordult, hogy a legkeresettebb áruk megvásárolható mennyiségét korlátozták, ami erősítette az oroszok korábbi válságokkal való asszociációját. Hasonló helyzet a Covid miatt is kialakult. A Kiskereskedelmi Vállalatok Szövetsége, az AKORT, amelynek a legnagyobb orosz élelmiszer áruházak, illetve olyan nemzetközi láncok, mint az Auchan, is tagjai - szerint a logisztikai problémákat és az importáru hiányát kompenzálta az ellátási lánc átalakítása, a helyi termelés előtérbe helyezése, valamint és a saját márkás termékek növelése, ez utóbbiak részesedése e hálózatok üzleteiben 18-20 százalékkal nőtt.

Kínának nagy üzlet

Például Olaszország helyett Indonézia, Banglades, Üzbegisztán, Törökország, Azerbajdzsán, Dél-Korea került be az első öt legnagyobb hálózati beszállító ország közé. Kína részesedése a fogyasztási cikkek importját tekintve mintegy 60 százalékkal nőtt. Igor Karavajev, az AKORT elnöke szerint soha nem látott termékek jelentek meg a polcokon: a fogyasztók megtapasztalhatták az egyik nagy szupermarket láncban, hogy milyen például a Kanadában gyártott és az Egyesült Államokban csomagolt Nellie's, amelyet addig csak kis, speciális online felületeken értékesítettek.

A rubel maradt, a nyugati árúk eltűntek. Fotó: Depositphotos

Németországból, Lengyelországból, Nagy-Britanniából, Albániából importáltak, sokszor többszörös közvetítésen keresztül, üdítőket, de megkóstolhatták a vásárlók a kazahsztáni Coca-Colát is.

Eltűnt a luxusáruk egy része

Az importált új áruk természetesen árban különböznek, amelyeket nem tud mindenki megfizetni, és az árszintjük nem stabil. Ráadásul a termékek egy része továbbra sem pótolható - eltűntek a polcokról a luxuscsokoládé termékek, egyes gyógynövényitalok, bizonyos típusú whiskyk és pezsgők. Bizonyos élelmiszer-csomagolási alapanyagok hiánya miatt szinte eltűntek az értékesítésből a 2 literes zacskós gyümölcslevek, amelyek korábban e kategória eladásainak mennyiségben mintegy 30 százalékát adták. Néhány tejterméknél pedig a doboz, a műanyag palack formátumát kellett módosítani.

Szűkül a választék más piacokon is, különösen az autóértékesítésben, ahol az általános 60 százalékos visszaesés mellett már csak új kínai és orosz autók érhetők el. A háztartási gépekben és az elektronikában továbbra is a párhuzamos import biztosítja a legnépszerűbb nyugati márkák ellátását, de a szortiment is csökken, és itt is jönnek fel a kínai márkák.

Támogasd a hazait

A Kommerszant az egyik termékgyártó információjára támaszkodva megjegyzi, hogy a láncok bevételének nagy része elsősorban a magas inflációból ered.. Érdekes kifejezést használnak a helyzetre, miszerint "a piac primitív lesz”, a beszállítók hamarosan csak az alapvető szükségletek kielégítésére fognak koncentrálni.

A ruházati piacon például a régóta ismert hazai termékek aratnak majd, a néhány globális márka távozása hátterében. Az okostelefonok kategóriájában pedig a legnagyobb növekedést a 30-40 ezer rubeles készülékek, azaz a középső szegmens mutatja. Egy novemberi felmérés szerint ma az oroszok 63 százaléka aggódik a vásárlási lehetőségek csökkenése miatt, 40 százalékuk nem talál helyettesítőt az orosz áruk között, 33 százalékuk pedig elégedetlen az alternatív termékek árával vagy minőségével.

Ugyanakkor novemberben októberhez képest 7 százalékról 12 százalékra nőtt azok aránya, akik új vásárlási lehetőségeket, termékköröket fedeznek, míg 56 százalékról 51 százalékra csökkent azon válaszadók aránya, akik a választék szűkítését észlelik.

Whisky nélkül ki lehet bírni, víz nélkül kevésbé

Közben a realitás mást mutat, hiszen „az ellátási láncok korántsem stabilak, a geopolitikai helyzet kilátásai homályosak, az üzleti erőforrások korlátozottak, a keresletet pedig a jelenlegi termékkör is biztosítja”. Ez legyen persze a legnagyobb baj, gondolhatnánk, csak éppen az oroszok nagy részének fogalma sincs arról, hányan haltak meg eddig értelmetlenül Ukrajnában. A háborút elindító ország lakosai azt tudják, hogy egy bizonyos típusú whisky hiánycikk, de arról nincs – szerencsére persze - elképzelésük, milyen az, amikor hetekig nincs áram vagy víz.

Azt elképzelni, hogy mindaz, ami Ukrajnában megtörtént, éppen honfitársaiknak „köszönhetően” Oroszországban is megeshet, el sem tudják képzelni. Azért persze akadnak kivételek: sokkal gyorsabban kelnek el azok a lakások, amelyek óvóhellyel rendelkeznek…