Kései karácsonyi ajándékot kapott a kormány, ezeknek a számoknak végre örülhetnek

Megugrott a kiskereskedelmi forgalom.

2025. decemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 4,0, naptárhatástól megtisztítva 3,5 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,1, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,3, az üzemanyag-kiskereskedelemben 1,7 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,2 százalékkal nagyobb volt az előző havinál. 2025-ben a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 2,9 százalékkal felülmúlta az előző évit.

2025. decemberben az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva:

  • Az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 3,5 százalékkal nőtt.
  • Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,1 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 78 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,3 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 3,1 százalékkal csökkent.
  • A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 4,3 százalékkal bővült. Az eladások volumene a használtcikk-üzletekben 13, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 10, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 6,6, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 3,2, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 2,2, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 1,2 százalékkal nőtt.
  • Acsomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 2,8 százalékkal emelkedett.
  • Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 1,7 százalékkal nőtt.
  • A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 1,2 százalékkal csökkent.

2025. decemberben:

  • Az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1975 milliárd forintot ért el.
  • Az országos kiskereskedelmi forgalom 49 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 39 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 12 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.

2025-ben az előző évhez képest, naptárhatástól megtisztítva:

  • A kiskereskedelem forgalmának volumene 2,9 százalékkal bővült.
  • Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,5, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,4, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,8 százalékkal nőtt az értékesítés volumene.

Részletes elemzéssel, az első szakértői reakciókkal hamarosan jelentkezünk.

