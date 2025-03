Kész, vége, megszűnik az MNB-alapítvány?

Ha ez a törvénymódosítás „átmegy”, azt jelenti, hogy ilyen alapítvány nem létezhet, „ezt az alapítványt meg kell szüntetni” – mondta Nagy Márton az ATV kérdésére . A múlt héten Varga Mihály a Monetáris Tanács döntését követően sajtótájékoztatót tartott , melyen azt is közölte, Levelet írt Orbán Viktor miniszterelnöknek, ebben pedig az áll, szerinte nincs szükség a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványra (PADME).

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!