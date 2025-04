Készpénzt használ? Ez a javaslat önt is érinti

Kiemelték, január elseje óta már a postán is ingyenesen felvehető ez az összeg, ugyanakkor a 150 ezer forint ingyenes kivétel a gyakorlatban akadályokba ütközhet. Ezért a benyújtott törvénymódosítási javaslatok nemcsak arról rendelkeznek, hogy minden településen legyen ATM, hanem arról is, hogy az egyszerre kivehető maximális összeget ne lehessen 150 ezer forintnál alacsonyabb értékhatárban korlátozni.

A jelenleg érvényes pénzforgalmi szabályozás szerint a fogyasztók minden hónapban 150 ezer forint értékben, akár kettébontva, két alkalommal is vehetnek fel költségmentesen készpénzt a bankjegykiadó automatákból. Az ingyenesség minden díjra és költségteherre vonatkozik, így a tranzakciós illeték sem hárítható át a fogyasztóra – tette hozzá közleményében a tárca, emlékeztetve arra, hogy egyformán ingyenes a saját és az idegen automata használata is.

Biztosítani kell a 150 ezres felvételt is Fotó: Depositphotos

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleménye szerint az Országgyűlés előtt lévő jogszabálymódosítási javaslatok nemcsak azt rögzítik, hogy minden településen lehessen bankjegykiadó automata, hanem azt is biztosítják, hogy a lakosság korlátozások nélkül, akár egyszerre is hozzájuthasson 150 ezer forint ingyenesen felvehető készpénzhez.

Nemcsak ATM lesz minden településen, hanem a készpénzkiadás szabályait is ehhez idomítják.

