Kesztyűt dobott az Orbán-kormánynak az uniós biztos

A biztos azt is elmondta, hogy a javaslat első szakasza a földgázimport leállítására koncentrál, a nukleáris energia kérdésével pedig később foglalkoznak.

- fogalmazott az energiaügyi biztos, hozzátéve: biztos benne, hogy a tagállamok határozottan támogatni fogják ezt a fontos lépést. (Orbán Viktor és Szijjártó Péter vasárnap és hétfő délelőtt is élesen támadta a tervezett döntést – a szerk.)

Jorgensen elmondta: az EU célja az orosz energiahordozók – elsősorban a földgáz – importjának teljes megszüntetése. Hangsúlyozta, hogy a lépés nemcsak politikai üzenet, hanem konkrét intézkedéseket is tartalmaz majd, amelyekről a következő napokban törvényjavaslat formájában tesznek bejelentést.

