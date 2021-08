Készülnek a magyar katonák kezébe való fegyverek

Újraindult a magyar kézifegyver-fejlesztés - jelentette be a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos vasárnap a kecskeméti Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutatón. Maróth Gáspár elmondta: másfél évvel ezelőtt bíztak meg egy magyar mérnökcsapatot, hogy élesszék újra a magyar harcászati kézifegyverek fejlesztését. Az új magyar fejlesztésű fegyvercsalád első prototípusait be is mutatták a kecskeméti rendezvényen.

A kormánybiztos elmondta, már együttműködési megállapodás is született arról, hogy a prototípusokat a Magyar Honvédség elkezdi tesztelni.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka úgy fogalmazott: "végre lesz magyar fegyvere a magyar katonának". Az altábornagy szerint a prototípusok "több mint ígéretesek". Mint mondta, olyan új innovációt testesítenek meg, amely "a 21. századba repíti" a magyar kézifegyvergyártást.

A parancsnok kiemelte, hogy a Magyar Honvédség tapasztalt katonái is részt vesznek a fejlesztésben, hiszen visszajelzéseiket folyamatosan eljuttatják a gyárba, és azok alapján dolgoznak tovább a mérnökök. Ha a katonák tapasztalatai alapján is úgy működnek a fegyverek, ahogy az elvárt, akkor a Magyar Honvédségnek magyar fegyvere lesz - jelentette ki Ruszin-Szendi Romulusz.

Bozó Gábor, a Gestamen Kutatás Fejlesztés Zrt. vezérigazgatója elmondta: a magyar fejlesztésű kézilőfegyver családnak - a pisztolytól a géppuskáig bezárólag - hat tagja van.

Kiemelte: ezek a fegyverek teljesen magyar fegyverek, mindegyikben van olyan fejlesztés, amelynek szabadalmát is bejegyezték. A vezérigazgató azt mondta: bizakodóan néznek a jövőbe, hogy Benkő Tibor honvédelmi miniszter és a Magyar Honvédség parancsnokának támogatásával hosszú távon folytathatják majd a fejlesztést.