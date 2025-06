Készültek valami meglepetéssel Gulyás Gergelyék? Percről percre a szerdai Kormányinfóról

Kapcsolódó cikk Itt van Nagy Márton nagy bejelentése – frissítve: a helyszínről és a befektetőkről is beszélt a miniszter Új repülőtér épül Magyarországon.

Budapesti csőd

"A felelősség ezért kizárólag a fővárosi vezetést terheli"

- szögezi le a miniszter a Budapesten előállt helyzetről.

A kormány kész segíteni, de "meg kell vizsgálni", hogy miként állt elő a csődhelyzet. Gulyás Gergelyt és Latorcai Csaba miniszterhelyettest, a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium parlamenti államtitkárát jelölte ki a kormány, hogy egyeztessen a fővárossal.

Latorcai is elmondja, hogy készen állnak segíteni, de újra elmondja, hogy a főváros több adót szedett be, mint korábban és több állami pénzt is kapott, miközben a szolidaritási hozzájárulás nem emelkedett ilyen mértékben.

"A segítség első lépése mindenképpen az kell legyen, hogy alkosson végre egy törvényes költségvetést a Karácsony-Tisza koalíció Budapest számára, és át kell világítani a fővárost"

- mondja a miniszterhelyettes.