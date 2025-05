Két ellentámadás is készülődik Brüsszelben Orbán Viktor ellen

De akkor most jönnek vagy nem jönnek majd?

„nemcsak aláásná az EU pénzügyi érdekeinek védelmét, hanem nem kívánatos precedenst is teremtene más tagállamok számára”.

Katarína Roth Neveďalová, Fico pártjának EP-képviselője a Politicónak nyilatkozva azt mondta, hogy egy ilyen „megkerülő” megoldás nemcsak a bizottság hatáskörének túllépését jelentené, hanem a bizottság a „tagállamokkal szembeni tiszteletlenségének” jele is lenne.

Csakhogy a Politico brüsszeli hírlevele szerint az Európai Bizottság energiaügyi biiztosa, Dan Jørgensen és csapata olyan intézkedéseket készít elő, amelyek nem igényelnek egyhangú döntéseket, hanem egyszerű többséggel is elfogadhatók lennének, miközben lehetővé tennék a gyakorlatban mind az orosz energia kitiltását, mind a szankciók fenntartását. Az intézkedéscsomagban a hírek szerint többek között szerepelne az Oroszországgal kötött szerződések felbontásának lehetősége, valamint a nukleáris üzemanyagra kivetett tarifák is.

Korábban a magyar kormány azzal is fenyegetőzött, hogy amennyiben egy ilyen döntés alól Magyarország nem kap felmentést, akkor hazánk megvétózza az Oroszország elleni szankciók fenntartásáról szóló következő uniós döntést. Hasonlóan nyilatkozott a Robert Fico vezette szlovák kormány is.

Megkerülnék szankciós és energiaügyben a kerékkötő magyar és szlovák kormányt, veszélyben az a terv is, hogy az Orbán-kormány megszerezzzen valamit a zárolt uniós forrásokból.

